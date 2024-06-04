地域新聞社<2164.T>が続落。３日の取引終了後、ライツ・オファリング（新株予約権無償割当）による増資の実施を発表。将来的な株式需給の悪化を懸念した売りが出ている。



７月１１日を株主確定日として保有株１株につき新株予約権１個を割り当てる。行使価格は３３９円で、行使期間は７月１２日から９月１１日まで。行使期間内に行使されなかった新株予約権は消滅する「ノンコミットメント型」となる。



あわせて、２４年８月期第３四半期累計期間の業績数値（速報）を発表した。売上高は２３億１００万円（前年同期比２．８％増）、最終損益は２８００万円の黒字（前年同期５７００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS

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