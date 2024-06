契約満了でアーセナル退団…エルネニーが惜別のメッセージ「人生最高の8年間だった」

アーセナルは3日、2023−24シーズン限りで契約が満了となる22選手の退団を発表。チーム“最古参”として知られるエジプト代表MFモハメド・エルネニーもクラブを離れることとなった。現在31歳のエルネニーはスイスの名門バーゼルを経て、2016年1月にアーセン・ヴェンゲル元監督率いるアーセナルへ完全移籍加入。ベシクタシュへのレンタル移籍を経験しつつ、公式戦通算161試合出場6ゴール10アシストという成績を残した。ミケル・アルテタ監督就任後も貴重なバックアッパーとして中盤を支えていたが、近年は度重なる負傷に苦しみ出場機会を得られず。2023−24シーズンは公式戦6試合、わずか95分間の出場に留まった。

Eight-and-a-half incredible years 🇪🇬



Thank you for everything, Mo ❤️ pic.twitter.com/26jAF5iTRK