¥Þ¥ó£Õ¤¬¥Ç¥¼¥ë¥Ó»á¤Ë¡Ö¿·´ÆÆÄ¤òÂÇ¿Ç¡×¤È±ÑÊóÆ»¡¡¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î»°ãø¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¥¼¥ë¥Ó»á¤Ë¿·»Ø´ø´±½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó£Õ¤Ïº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°È¯Â°Ê¹ß¡¢ºÇÄã¤È¤Ê¤ë£¸°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï¡Ö¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥ó£Õ¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ê´ÆÆÄ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡Ë¥Ç¥ó¥Ï¥°¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Ç¥¼¥ë¥Ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ç¥¼¥ë¥Ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ²¤½£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°Î¶È¤Ï¥Þ¥ó£Õ¤Î¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥Ç¥¼¥ë¥Ó»á¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Þ¥ó£Õ¤ÏÅö½é¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤òºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤òÀººº¤·¤¿¾å¤Ç»Ø´ø´±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ª·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¼¥ë¥Ó»á¤Îµî½¢¤Ï»°ãø¤Îà¿ÊÏ©á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»þÂå¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¤Þ¤ÊÄï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°ãø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥ó£Õ¤Ê¤é¤Ð¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ëº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£