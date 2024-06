タカラトミーが展開するダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、「ドリームトミカ SP ディズニーモータース ドリームジャーニー ミッキーマウス」が登場!

ノスタルジックなデザインの汽車で、ディスプレイ用の台座や、「ミッキーマウス」のフィギュアも付いてきます。

タカラトミー「ドリームトミカ SP ディズニーモータース ドリームジャーニー ミッキーマウス」

© Disney

価格:1,650円(税込)

発売日:2024年7月20日発売予定

販売店舗:トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

※無くなり次第終了となります。

ディズニーモータースの汽車「ドリームジャーニー」がモチーフの「トミカ」で、古き良き時代の雰囲気が漂うノスタルジックなデザインです。

赤や黒などの「ミッキーマウス」らしいカラーリングもポイント◎

© Disney

「ミッキーマウス」の手袋をイメージしたロット部分は走ると動きます。

車輪もよく見るとミッキーモチーフが。

火室の蓋の形状にも注目です!

© Disney

後ろのテンダーは取り外しが可能。

ところどころに隠れたミッキーモチーフがファン心をくすぐります。

© Disney

さらに「トミカ」と一緒に遊べる「ミッキーマウス」のフィギュアも付いてきます。

「ミッキーマウス」はブルーのつなぎ姿でとってもかわいい☆

© Disney

飾っておくのに便利なディスプレイ台座もセットになっています。

台座のゴールドのホロシールも高級感を演出!

遊ぶのはもちろん、専用台座に飾っておいても素敵。

手足が自由に動かせるフィギュアや、ディスプレイが楽しめる台座もセットになった「ミッキーマウス」の「トミカ」セット。

タカラトミーの「ドリームトミカ SP ディズニーモータース ドリームジャーニー ミッキーマウス」は2024年7月20日より、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて発売予定です☆

