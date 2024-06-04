¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤ÏÊá¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡©¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç±ê¾å¤â¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê
º£µ¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à»³ËÜ¡£¡ÖÆüËÜ¿ÍÊá¼ê¤À¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÏºäËÜ¤ä³¤Ìî¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏÇßÌî¤ä¹ÃÈå¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
ºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éº£µ¨³«Ëë¸å¤Î¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢MLB¤ÎÏÃÂê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡ÚÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÊ³Æ®¥ï¥¤¥É¢¡Û
¢£ÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤ÏËÉ¸æÎ¨4ÅÀÂæ¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï1ÅÀÂæ
´Ú¹ñ¤Ç¤ÎMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë4°ÂÂÇ2»Í»àµå5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢Âç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉüÄ´¡£5·îºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11»î¹çÅÐÈÄ¤Ç5¾¡¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½ÐÂ¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢½éÀï¤Ï¤É¤³¤¬°¤¯¡¢¸½ºß¤Ï²¿¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡Öµå¼ï¥Ð¥ìÂÐºö¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥àÊÑ¹¹¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Î°®¤ê¤«¤éµå¼ï¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢³«ËëÄ¾Á°¤ËµÞî±¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤ËÊ¢Éô¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ°®¤ê¤ò±£¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ³Æþ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬»³ËÜ¤ÎÅê¤²Êý¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¢Éô¤Ç°®¤ê¤ò·è¤á¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ»þÂåÆ±ÍÍ¤Ë¶»¤ÎÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½¤Àµ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉüÄ´¡£ËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐMLB¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
"¤é¤·¤µ"¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¼õ¤±¤ëÊá¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀµÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤à7»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4ÅÀÂæ¡£°ìÊý¡¢34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÈÁÈ¤ó¤À4»î¹ç¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¡£Ç¡¼Â¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÂÇÎ¨1³äÂæ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏÂÇÎ¨3³äÁ°¸å¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤È4ÈÖ¤âÇ¤¤µ¤ì¤ëÂÇËÀ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»³ËÜ¤È¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥º¤ò¿ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬Êá¼ê¤´¤È¤ÎÇÛµå¤Î°ã¤¤¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡ÖÅêµå³ä¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÂ¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÇÛµå¤ÎÌ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤ò¹â¤á¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¡Ë¤¬À¤³¦°ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¿®¤¬ÇÛµå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡£ÆüËÜ¿ÍÊá¼ê¤À¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ä³¤ÌîÎ´»Ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡×
°ìÊý¤Î¥¹¥ß¥¹¤À¤¬¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÊá¼ê¤Ç¤ÏÇßÌîÎ´ÂÀÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ä¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥ß¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÎÅêµå³ä¹ç¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¡£»³ËÜ¤ÏÆüËÜ»þÂå¤«¤é±¦ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊá¼ê¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀµÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤Ï¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë°ìÅÙÂÇ¤¿¤ì¤¿µå¤ä¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿µå¼ï¤ò¤½¤Î¸å¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¾Ã¤·¤¬¤Á¡£
µÕ¤Ë¹µ¤¨Êá¼ê¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï¾¯¤·¼«Ê¬¤Î¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤°Õ¼±¤â¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÅê¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»È¤¨¤ëµå¼ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤Û¤«¤Îµå¼ï¤Ø¤Î¸ú²Ì¤â¹Í¤¨¤ÆÁªÂò»è¤«¤é¤Ï¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Ë¤»¤è¡¢»³ËÜ¤ÎÇÛµåÌÌ¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤òÁý¤ä¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£±Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¤â¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛµå¼¡Âè¤ÇÅêµå¤äµå¼Á¡¢·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬Ìîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¡£Åêµå¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»öÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡öÀ®ÀÓ¤Ï¸½ÃÏ5·î27Æü»þÅÀ
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò