音楽ユニット「globe」のKEIKO(51)が4日までに自身のSNSを更新。ミニスカート姿でのマーク・パンサー(54)との2ショットを披露した。

「これからラジオです」と書き出すと、黒のパーカーに黒の単パン、草履姿のマークとマスクをした黒のパーカーにミニスカート、ブーツ姿の自身がポーズを決めるショットをアップした。

KEIKOは11年10月にくも膜下出血で倒れ療養していたが、22年11月にOBS大分放送の「JOY TO THE OITA」にゲスト出演。“11年ぶりのメディア生出演”として話題を呼んだ。昨年1月からはマーク・パンサーとともに「JOY TO THE OITA+」でパーソナリティーを務めている。

KEIKOの投稿に、フォロワーからは「これは胸熱」「ミニスカートがお似合いすぎる 頑張ってくださいね」「ケイコさん頑張って」「か、かわいい」「globe最高〜!!!KEIKOさん、いい歳のとり方してますよね〜」「美しすぎて」「足が綺麗」「女子高生みたいなお姿 いつまでも可愛らしくて憧れます」「可愛い 美脚」といった反響が寄せられている。