クリアボウルがもらえる！ユニークライフ「ねこゴロン」購入者限定プレゼントキャンペーン

ユニークライフの「窓枠取り付け型キャットタワー ねこゴロン」は、2024年7月に3周年を迎えます。

お客さまに感謝の気持ちを込めた「ねこゴロン」購入者限定プレゼントキャンペーンを一足お先に6月3日より開催中です。

ユニークライフ「ねこゴロン」購入者限定プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中に【ねこゴロン キャットタワー本体】を【ユニークライフ公式オンラインショップ】で購入した方の中から、抽選で1名様にキャットタワー本体をカスタムできるオプション商品の「クリアボウル(22,500円)」をプレゼント!

応募フォームの入力等は必要ありません!商品を購入した時点で自動エントリーとなります。

■賞品

ねこゴロン専用 クリアボウル 1点

商品ページ:

https://www.u29shop.jp/view/item/000000000042

■購入対象期間

2024年6月3日(月)〜2024年6月30日(日)

■対象商品

窓枠取り付け型キャットタワー ねこゴロン(全2色)

ブラウン:

https://www.u29shop.jp/view/item/000000000033

ホワイト:

https://www.u29shop.jp/view/item/000000000034

■対象者

・ユニークライフ公式オンラインショップ(

https://www.u29shop.jp/

)で購入した方に限ります。

・日本国内に在住し、宅配物の受取りが可能な方

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※本体購入時のお届け先宛に発送させていただきます。

■本体購入に使える【5,000円オフクーポン】を配布

特別なクーポン配布

ユニークライフ公式オンラインショップ

期間中、本体購入時に使用できる5,000円オフクーポンを発行します。

さらに、ユニークライフ公式オンラインショップでは、新規会員登録でお買い物に使える500ポイントをプレゼントしていますので

今回のクーポンとあわせて最大5,500円引きのお値段で商品を購入することができます。

【クーポンの利用方法】

下記のクーポンコードを決済画面内にあります「クーポンコードの入力」欄に記入

クーポンコード:3rd

【注意事項】

・ペットの予期せぬ行動等から発生したケガや事故・損傷に対する保証は致しかねます。

・賞品発送後の賞品による損害等の責任について、同社は一切負いかねます。

・取扱説明書に記載されています内容の順守を必ずお願いします。

・賞品の交換、換金、返品等はできません。

・当選で獲得された権利(賞品)は、他の人に譲渡したり、金銭と交換することはできません。

・選考に関するお問い合わせにはお答えできません。

・ご応募の際に生じるインターネット接続料や通信料などはご本人様の負担となります。

・公式ショップ以外(楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon)での購入は対象外となります。

■「ねこゴロン」は【新発想】窓枠に取り付けるタイプのキャットタワー

「ねこゴロン」は、窓の外を眺める・日光浴をするという猫の習性を活かし、その点に特化した新しいタイプのキャットタワーです。

窓枠に直接ネジを打ち込んで取り付けをするため、突っ張り・据え置きタイプのどちらとも異なる唯一無二の商品。

自社で企画・設計。

国内での製造を行っているからこそ、品質や機能面を追求、今までにない新しい形のキャットタワーを生み出すことができました。

日光浴には猫の皮膚や毛を健康に保つ役割があり、窓の外を眺めることでリラックス効果を得られるなど、窓辺にキャットタワーを設置することは、猫ちゃんにとって様々なメリットがあります。

また、スリムなデザインの本商品はタワーの下にスペースが生まれることで床に爪とぎやケージを設置することができ、デッドスペースになりがちな窓辺の空間を有効活用。

飼い主さんにとっても嬉しいポイントです。

「ねこゴロン」商品詳細:

https://www.nisseikinzoku.co.jp/uniquelife/nekogoron/

ねこゴロンとは?

■クリアボウルの紹介

クリアボウルはなんと言っても上から・下から・横から、どこでも好きな角度から猫ちゃんを眺められるのが楽しい!

愛猫の姿を真下から眺められる機会もあまりないので新鮮な発見や驚きがあるかもしれません。

同じような商品はたくさんありますが【ねこゴロンのクリアボウル】の一味違うところはフレームの頑丈さ。

金属製のしっかりとしたフレームで支えているので、猫ちゃんの重みで傾いてしまい見ているだけでヒヤヒヤ…というような心配はありません。

キャットタワー本体同様、国内で製造しているので品質の良さには自信があります。

また、ボウル部分は丸洗い可能で、いつでも清潔に保つことができるので安心です!

クリアボウル

ねこゴロンの公式Instagramでは公式アンバサダーさんとそのお家の猫ちゃんにご協力いただき、ねこゴロンをアピールし盛り上げていただく活動を行っています。

かわいい猫ちゃんたちがそれぞれ自由に「ねこゴロン」の上で遊んだり、くつろいでいる様子を紹介していますのでそちらもあわせて楽しめます。

クリアボウルを使用している写真も多数紹介しています。

ねこゴロンの公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/nekogoron8333/

【製品情報】

●キャットタワー

本店販売価格:25,200円(税込)

サイズ(cm) :幅 約35cm(68cm)×奥行き 約44cm×高さ 約125cm

重量 :約6.5kg

素材 :ポール・ベース・ブラケット・オサエ/

スチール(ポリエステル粉体塗装)

棚板(積層ボード)/パルプ

キャップ/ポリエチレン

マット/ポリエステル

カラー :ホワイト・ブラウン

●キャットタワー用 クリアボウル

本店販売価格:22,500円(税込)

サイズ(cm) :幅 約36cm×奥行き 約41cm×深さ 約15cm

重量 :約2.4kg

素材 :ブラケット・フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)

ボウル/アクリル

