6月7日にYouTube生配信！月夜野きのこ園 交流会イベント『クワガタワイワイ』

月夜野きのこ園は、クワガタ・カブトムシ好きのための交流会(オフ会)イベント『クワガタワイワイ』を毎年、「東京カルチャーカルチャー」で開催していました。

2024年で10回目となります『クワガタワイワイ』は、2024年6月7日(金)にYouTubeで生配信します。

月夜野きのこ園 交流会イベント『クワガタワイワイ』

主催 : クワガタワイワイ実行委員会(有限会社月夜野きのこ園)

後援 : 有限会社ワイルドプライド・有限会社むし社

日時 : 6月7日(金) 19:00〜20:30

配信 : YouTube 【月虫】月夜野昆虫倶楽部

詳細URL :

https://tsukimushi.com/kuwagatawaiwaivol10-10012.html

■『クワガタワイワイVol.10』企画内容

今回のテーマは『YouTubeで生配信!』ということでご自宅から、クワカブ仲間やお子さんと、チャットなどで参加できます!

日頃、クワガタムシやカブトムシの飼育や採集で感じている疑問&質問に答えていきます!

予め、ご質問も募集していますのでどしどし投稿ください。

出演者の方々は業界を代表して「塩倉さん・飯島さん」。

注目のクワカブ系YouTuber代表として「たえたそさん・三森さん」に出演いただき配信していきます。

虫愛を感じる配信になる事、間違いなしです!

長年の愛好家はもちろん、これからはじめたいという方も必見の内容となっています。

(出演:ワイルドプライド 塩倉氏、むし社社長 飯島氏、飼育系YouTuber 三森さん、昆虫女子YouTuber たえたそさん)

〇抽選で豪華賞品がもらえる!

2024年は『X(旧Twitter)にてリポスト』していただいた方の中から抽選でゲスト様からの素敵な賞品をプレゼントします!

今回はゲスト様、厳選のクワガタ・カブトムシ などなど予定しています。

プレゼント応募の要項は後日、下記のイベントサイトとSNSにて案内します。

■開催背景

〇自然への親しみと感謝の気持ちを!

私達は「自然」から生み出されたものを食べ、着て、そして自然の中で暮らしています。

それは「自然」に生かされていると言っても過言ではありません。

しかしスマホ、ゲームなど遊びの変化や都市部への人口集中もいまだとまらず、私たちが子どもの頃経験したような自然との触れ合いは少なくなり、同時に自然へ親しみや感謝の気持ちも失われつつあるのではないでしょうか。

「自然」という大きなものを考えるのは、少々難しいかもしれません。

しかし幼少期に多くの人が魅了される、クワガタ、カブトを通して「自然」について考えるきっかけになってほしいと私達は考えています。

■出演者紹介

〇飼育系YouTuber 三森 大輔さん

登録者数13.1万人の飼育系人気YouTuber。

クワガタ・カブトムシ好きで『クワカブの部屋』で毎日動画を配信。

2024年の6月から展示メインのショップ開店予定だそうです!

クワカブの部屋

https://www.youtube.com/@kuwakabunoheya

ゲスト:飼育系YouTuber 三森 大輔さん

〇歌うクワカブ女子 たえたそさん

登録者数11.2万人のYouTuber『たえたそちゃんねる』で虫愛あふれる動画を配信。

本業は宮城県丸森町PR大使や宮城県民共済CMソング担当。

虫愛が溢れすぎて『クワガタ』ソングも歌っています!

たえたそちゃんねる

https://www.youtube.com/@taetaso/featured

ゲスト:歌うクワカブ女子 たえたそさん

〇有限会社ワイルドプライド 代表 塩倉 学氏

昆虫雑誌「KUWATA」を発行、昆虫イベント「KUWATAフェスティバル」を主催するなど、昆虫業界を牽引する第一人者。

KUWATAフェスティバル

ゲスト:ワイルドプライド 塩倉 学さん

〇有限会社むし社 飯島 和彦氏

伝説のゲーム「ムシキング」の開発にも携わった業界の顔。

東京・中野の老舗虫ショップ「むし社」の社長。

店舗運営のみならずメディアやイベントへの出演、海外での採集など幅広い活動を行う。

豊富な知識と温和な笑顔で子どもから大人まで多くのファンを持つ。

むし社

http://mushi-sha.life.coocan.jp/

ゲスト:むし社社長 飯島 和彦さん

