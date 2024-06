世界でたったひとつのアクセサリー！Beads Shop j4｢アクセサリーオリジナル作成(別注)サービス｣

東京・大阪・福岡にあるアクセサリーパーツ店「Beads Shop j4」は、公式オンラインショップにてアクセサリーのオリジナル作成(別注)ができるサービスの提供を開始しました。

Beads Shop j4「アクセサリーオリジナル作成(別注)サービス」

公式オンラインショップ:

https://www.beads-shop-j4.com/

Beads Shop j4はアクセサリーパーツを販売するだけの店舗ではありません。

堺市にある本社工場で、職人の経験と技術をベースとしてお客様のアイデアを形にし安定した商品の供給と大量生産にも対応しています。

公式オンラインショップでは、『OEMのご相談』窓口を設けており別注パーツ・完成品等について直接メッセージにて要望をお聞きすることができます。

金属にパーツやカラフルなビーズを付けたり、定番のデザインにプラスオンすることでオリジナリティーを出したいなど、お客様のご希望をお気軽にご相談ください。

【既存の真鍮生地メタルに加工を施した一例】

(1)【パーツ一覧】

(2)【ロウ付け加工】

(3)【(2)+メッキ加工】

(4)【(3)+パーツのり付け加工】

実店舗でも人気の高い真鍮生地パーツの加工は、公式オンラインショップの「オリジナル別注受注」ページにて注文が可能です。

既存の真鍮生地パーツ(ピアス・リング・イヤーカフなど)の要望に合わせたオーダーができます。

「オリジナル別注受注」ページ:

https://beads-shop-j4.com/view/item/000000000159?category_page_id=ct23

【メッキのみの加工】

対応可能なメッキ色:ライトゴールド色、ロジウム色、真鍮古美色、

ブラックニッケル色などメッキ加工を施すことで、

真鍮素材に耐食性・耐熱性・耐摩耗性・艶などの

装飾性を付与します。

ロット :30個〜

目安価格 :165円(税込)〜

【メッキのみ加工】

ロウ付けのみ、メッキのみ、完成品までの全工程の加工も賜り、真鍮素材を使用しご希望の形を一からお作りすることも可能です。

また、塗装やポリ注型など…真鍮加工以外にもさまざまなものを形にすることができます。

【同社でできる加工例】

(1) アパレルメーカーのOEMで作成したオリジナルパールとオリジナル塗装を使用したネックレス。

(2) アクリルの花びらパーツにオリジナル3TONE塗装「アンジュールカラー」を利用したブローチとバングル。

イヤリングやネックレス、ボタンなどに加工することが出来ます。

(3) セレクトショップ用に作成したオリジナルパールの製品。

パールビーズをアレンジして加工を施したマカロン風のアクセントが特徴のネックレスです。

(4) 通信販売にて展開をした完成品です。

メタルの花にリング台やイヤリング台、石枠等のロウ付けを施しオリジナルさを出しています。

(5) ポリエステル樹脂にパールや花・メタルなどを入れて、オリジナルの封入パーツが製作できます。

封入するパーツにつきましてはご相談ください。

(6) 真鍮バングルに網目の金具をロウ付けし、編み込みが自由にできるパーツです。

(7) お客様の要望により型から作った刀のモチーフのかんざし。

合金を溶かしラバーに流し込み、モチーフを製造。

オリジナルデザインを原型から作り、量産することが可能です。

(8) 和雑貨ショップやお土産ショップ様向けの人気の転写玉を多数展開しています。

(9) アクリルの花びらパーツは専用のガンで吹き付け塗装を施しています。

熟練の職人により施される色味は単色、グラデーションなど絶妙に美しく、テクニックも幅広く無限に色合いを表現できます。

オーダーについての詳細、お見積り、その他のお問い合わせはお気軽にご連絡ください。

Beads Shop j4公式LINEからも簡単にお問い合わせいただけますので、ぜひアクセスください。

オーダーについての詳細

