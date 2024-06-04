３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．２２ドル（－２．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．３ドル（＋２３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６４．１セント（＋３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６７２．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８４．５０セント（－２０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０９（－１．０７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．２２ドル（－２．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．３ドル（＋２３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６４．１セント（＋３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６７２．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８４．５０セント（－２０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０９（－１．０７）
出所：MINKABU PRESS