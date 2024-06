セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 「ロッツォ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 「ロッツォ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約38×30×51cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する、テディベアの「ロッツォ」

そんな「ロッツォ」が、お座りポーズの大きなぬいぐるみになってセガプライズから登場します!

ふっくらとしたボリューム感で、抱きしめ甲斐のある大きなサイズが魅力。

ギュッと抱きしめるだけで心が癒やされそうなぬいぐるみです。

存在感ある大きさなので、お部屋のアクセントにもぴったり。

お座りポーズなのでイスやソファに座らせて飾ることもできます☆

お座りポーズの「ロッツォ」がデザインされた、ボリューム感が魅力のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 「ロッツォ」 グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

