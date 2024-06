セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチューム

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約27×24×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

スクリーンデビュー90周年となる「ドナルドダック」をお祝いして、ブレザー姿のぬいぐるみがセガプライズに登場。

いつもの水兵服とは異なる、シックな色使いのコスチュームが印象的です☆

襟と袖口の白いラインや首の赤いリボンが、コーディネートのアクセント。

帽子もブレザーと同色でまとめられています。

おすまししたようなキリッとした雰囲気がかっこいいぬいぐるみです!

「ドナルドダック」の90周年を祝う、特別なコスチュームのぬいぐるみ。

セガプライズの「ドナルドダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームは、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

