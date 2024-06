ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、背中にインパクトたっぷりな90周年記念の特別なアートが刺繍された「ドナルドダック」デザイン「ユニセックスオーバーサイズデニムシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」ユニセックスオーバーサイズデニムシャツ

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:前 中央全開ボタン留め、両胸ポケット、後ろ ヨーク切り替え、裾 両脇丸カット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」の生誕90周年を記念した刺繍が目をひく、ライトオンスデニムのシャツ。

前ボタンを留めても、羽織っても着やすく、コーデに大活躍の1枚です!

ところどころにあしらわれた手の込んだ刺繍がポイント。

© Disney

右ポケットには「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の刺繍入りです。

「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」はお揃いのデニムシャツ姿に、色違いのパーカを合わせ、かっこよくポーズをきめています☆

© Disney

左袖にはマリンアイコンを刺繍。

「ドナルドダック」のイニシャルと、イカリモチーフが黄色い糸でロープ状に表現されています。

© Disney

さらに背中には「ドナルドダック」ファミリーが大集合☆

「ドナルドダック」はもちろん「デイジーダック」「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」「スクルージ・マクダック」や「グランマ・ダック」の姿も。

特別感たっぷりなアートは注目度も抜群です。

身生地は綿100%のライトオンスデニムで軽く着やすいのも魅力の一つ。

ブルーのデニム地なので様々なコーディネートが楽しめます。

© Disney

また、オーバーサイズでお尻までカバーしてくれるのもうれしいポイントです。

男女お揃いで着てもおしゃれな、ユニセックスサイズのトップス。

背中にインパクトたっぷりな特別なアートの刺繍が施された、ディズニーデザイン「ユニセックスオーバーサイズデニムシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

