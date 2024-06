ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ふんわりシフォンのマントが印象的な『アナと雪の女王』デザインの「マントブラウス」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『アナと雪の女王』マントブラウス「アナ/エルサ」

© Disney

価格:各4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーアニメーション『アナと雪の女王』デザインのマントブラウス。

マント風のデザインが印象的で、ベースは着心地のよいノースリーブカットソーになっています。

カットソーにプラスされているのは、フレア感たっぷりのシフォン。

さり気なく刺繍された胸元のモチーフもポイントです。

デザインは「アナ」と「エルサ」の2種類がラインナップされています。

アナ

© Disney

「アナ」デザインのマントブラウス。

「アナ」のドレスをイメージした落ち着きのあるシックなカラーを基調としています。

© Disney

胸元には、「アナ」のドレスにもデザインされている模様の刺繍があしらわれています☆

シックな色合いで、シーン問わずコーディネートしやすそう。

エルサ

© Disney

「エルサ」デザインのマントブラウス。

水色が「エルサ」らしく、爽やかで清楚な雰囲気です!

© Disney

胸元にはシャーベットカラーで統一した刺繍入り。

雪の結晶を取り入れた、上品なデザインが魅力的です。

© Disney

「アナ」と「エルサ」デザインそれぞれ、カットソー部分は綿100%天竺素材、シフォン部分はポリエステル素材になっています。

© Disney

裾は広がっていないので、パンツスタイルはもちろん、スカートスタイルとも好相性です。

マント風のデザインを使用した、華やかなファッションアイテム。

ふんわりシフォンのマントが印象的な「マントブラウス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

