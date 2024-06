人気の豚とん角煮も！お惣菜のまつおか公式オンラインショップ新商品

まつおかは、3年前より開始した冷凍惣菜をさらに極めた新しい製法で開発した新商品を、今回2024年6月1日(土)にまつおか公式オンラインショップにて販売します。

発売日時 : 2024年6月1日(土)

まつおかでは、3年前より開始した冷凍惣菜をさらに極めた新しい製法で開発した新商品を、2024年6月1日(土)よりまつおか公式オンラインショップにて販売中です。

まつおかがこだわりぬいてきた「手作りで出来立ての惣菜」を冷凍で保存、その再現に成功!

発売を始めて3年、少しでも出来立てに近い味のまま宅配でお届けできないかと、試行錯誤を繰り返してきました。

そこで出会ったのがデイブレイク社の特殊冷凍機「アートロックフリーザー」です。

まつおかがこだわりぬいてきた「出来立てのお惣菜」を、従来の急速冷凍をさらに進化させた特殊な冷凍方式で、食材のダメージを最小限に抑え、出来立ての色・味・食感を維持することが可能になりました。

特殊冷凍機「アートロックフリーザー」※特殊冷凍機を使用していない商品も一部あります。

冷凍庫から商品を出し、そのまま袋ごと電子レンジに入れて商品ごとの既定の時間(2分〜5分)温めていただくだけで、いつでも簡単に楽しめます。

※一部商品事前解凍

■自慢の冷凍惣菜を販売するオンラインショップもリニューアル!

冷凍惣菜を手軽に楽しめるよう、オンラインショップにて販売中です。

■主な惣菜

◆国産手羽先の甘辛揚げ

国産手羽先の甘辛揚げ

肉質や脂のりの良い国産鶏を使用し、まつおか特製の甘辛たれをたっぷりとかけて仕上げました。

ご飯のおともやお酒のおつまみにも最適なまつおか一番人気の商品です。

◆じゃが芋と豚肉のうま煮

じゃが芋と豚肉のうま煮

小玉のじゃが芋と角切りの豚肉を甘辛味にてテリツヤ良く仕上げました。

じゃが芋に豚肉のうま味がしっかりと染み込み、ご飯によくあう一品となっています。

◆豚とん角煮

豚とん角煮

豚バラ肉を柔らかくなるまでじっくりと調理し、こっくりとした甘辛味がよく合う、人気の一品です。

タレも余すことなく味わえる「角煮丼」としてアレンジするのもおすすめです。

