韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（６月４日）
＜朝鮮日報＞南東部・迎日湾沖に「石油・ガス、１４０億バレル埋蔵」 尹大統領が発表
＜東亜日報＞尹大統領「迎日湾沖に１４０億バレルの石油・ガス、年末に探査ボーリング」
＜中央日報＞南北軍事合意の効力停止 軍事境界線付近での訓練も可能に
＜ハンギョレ＞大統領室「軍事合意の効力を全面停止」 南北の緊張高まる
＜京郷新聞＞南北軍事合意の効力停止 安全ピン抜かれた朝鮮半島
＜毎日経済＞尹大統領「東海に１４０億バレルの石油・ガス田…年内に探査ボーリング」
＜韓国経済＞尹大統領「東海に１４０億バレルの石油・ガス埋蔵…ボーリング承認」
＜東亜日報＞尹大統領「迎日湾沖に１４０億バレルの石油・ガス、年末に探査ボーリング」
＜中央日報＞南北軍事合意の効力停止 軍事境界線付近での訓練も可能に
＜ハンギョレ＞大統領室「軍事合意の効力を全面停止」 南北の緊張高まる
＜京郷新聞＞南北軍事合意の効力停止 安全ピン抜かれた朝鮮半島
＜毎日経済＞尹大統領「東海に１４０億バレルの石油・ガス田…年内に探査ボーリング」
＜韓国経済＞尹大統領「東海に１４０億バレルの石油・ガス埋蔵…ボーリング承認」