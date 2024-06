ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024にて『ポケモンユナイト部門』日本一のチームが決定!

さらに会場では「ソウブレイズ」の参戦日が発表されました。

ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024『ポケモンユナイト部門』

ポケモンの好評配信中のダウンロードソフト『Pokemon UNITE』(『ポケモンユナイト』)

また、新たな参戦ポケモン「ソウブレイズ」が6月13日よりに参戦することが会場で発表されました。

新バトルパス「チャンピオンスタイル-バシャーモ」が登場。

6月のUNITEメンバーシップの特典は、「ヒップホップスタイル‐ウッウ」です。

PJCS『ポケモンユナイト』部門の優勝チームが決定

2024年6月1日、2日にパシフィコ横浜で「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024(以下、PJCS2024)」の『ポケモンユナイト』部門を開催。

大きな盛り上がりの中で大会が終了し、優勝チームが決定しました。

栄光の日本一のチームとなったのは「チャンピオンロード」です!

また、上位3チームには「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024」への出場権が付与されました。

優勝 「チャンピオンロード」

2位 「かびちゃんず」

3位 「REJECT JSV」

PJCS2024 白熱のバトルはこちらから振り返れます。

1日目:

2日目:

新たな参戦ポケモン「ソウブレイズ」が6月13日に参戦

PJCS2024の会場にて『ポケモンユナイト』の新たなお知らせが発表されました。

1つ目のお知らせは、「ソウブレイズ」参戦日が決定しました。

2月27日のPokemonDAYで参戦が発表されていたソウブレイズ。

参戦日は6月13日。

ソウブレイズは両手の炎の大剣を使った連続攻撃が得意なバランス型のポケモンです。

広い範囲を薙ぎ払う斬撃で、たくさんの相手にダメージを与えることができます。

ユナイトわざの「刹那霊残剣」は一瞬で相手のポケモンを切り刻む、ド派手な大技になっています。

新バトルパス「チャンピオンスタイル‐バシャーモ」

開催期間2024年6月6日(木)〜2024年7月19日(金)

6月6日(木)9時からバトルパスシーズン24「チャンピオンスタイル‐バシャーモ」がスタート!

プレミアムパスでは、「チャンピオンスタイル‐バシャーモ」「チャンピオンスタイル‐アマージョ」のホロウェアやトレーナーファッションなどがゲットできます。

6月のUNITEメンバーシップの特典「ヒップホップスタイル‐ウッウ」

「UNITEメンバーシップ」に入会すると特典が盛りだくさん。

1.特別な「今月のホロウェア」をプレゼント! 今月は、ウッウの「ヒップホップスタイル」!

2.週替わりで、ユナイトライセンス無料体験が、さらに2枚追加で開放されます。

3.週替わりで、2種のホロウェアを無料体験できます。

4.メンバーシップ会員専用のチャット用吹き出しと、スペシャルなアイコンフレームを利用できます。

5.トレーナーファッションが、発売後1週間限定で、ジェム/エオスチケットで購入する場合10%割引になります。

6.毎日40ジェムプレゼント!

初回登録特典として、さらにトレーナーファッション「フーパセット」がプレゼントされます。

たくさんプレイする方には、お得な内容になっております。

毎月1,150円(税込)で入会できます。

『Pokemon UNITE』

● 対応機種 スマートフォン(iOS/Android対応)、Nintendo Switch

● 販売価格 基本プレイ無料 ※一部ゲーム内課金あり。

● 販売形態 ダウンロード専用

● CERO A

● ジャンル チーム戦略バトル

● 配信日 スマートフォン版・Nintendo Switch版 好評配信中

● 対応言語 日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、

フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、インドネシア語

タイ語、トルコ語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、ヒンディー語

● 発売・販売 株式会社ポケモン

(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2021 Tencent.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※ゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。」を、権利表記の近くにご記載ください。

※イベントの開催時期や報酬は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

