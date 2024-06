シリーズ最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は2024年5月30日(現地時間)に米ロサンゼルスのチャイニーズ・シアターでLAプレミアを開催。主演のウィル・スミスやマーティン・ローレンスをはじめ、アディル&ビラル監督や、キャストらが華々しく登場した。

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 30: Will Smith attends the Los Angeles Premiere of Columbia Pictures' "Bad Boys: Ride Or Die" at the TCL Chinese Theater on May 30, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures)

スミスにとっては、2022年3月27日の第94回アカデミー賞授賞式でのビンタ事件以来2年ぶりとなる映画主演作。スミスはこの騒動ののちにしばらく表だった活動を控えていたが、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』とともに大々的にカムバックする。

米によればスミスはイベント現地で、「ここにいるファンだけでなく、世界中です。僕たちが一緒に外に出ると、そこにあるのはいつだって愛だけ。きっと、ファンのみんなもRIDE OR DIEってことだね」と、騒動後も変わらず支持を続けてくれたファンへの感謝を述べた。最新作の副題にもなっているRIDE OR DIEとは、一蓮托生の友情や愛情を意味する言葉だ。

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 30: Will Smith attends the Los Angeles Premiere of Columbia Pictures' "Bad Boys: Ride Or Die" at the TCL Chinese Theater on May 30, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures)

ビンタ事件の後、スミスは一時的にほとんど“干された”ような状態ともなっていたが、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』はそんな騒動後に本格始動した作品。スミスは、企画を進めてくれた米ソニー・ピクチャーズ映画部門CEOのトム・ロスマンに対しても「リアルRIDE OR DIE。誰も僕をイジっていないときにも僕をイジってくれた。これぞ、僕の男です」と感謝の言葉を語った。

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 30: Producer Jerry Bruckheimer, director Adil El Arbi, executive producer Martin Lawrence, producer Will Smith and director Bilall Fallah attend the Los Angeles Premiere of Columbia Pictures' "Bad Boys: Ride Or Die" at the TCL Chinese Theater on May 30, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures)

『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は2024年6月21日より日本公開。

