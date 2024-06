6月1日から配信中の映画「フォード vs フェラーリ」

(C)2020 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

Prime Videoは6月に見放題配信する作品ラインナップを発表しており、実写映画では「フォード vs フェラーリ」を6月1日より配信中。また19日には「20世紀少年」シリーズ3作を一挙配信する。

邦画作品では、1日より「映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐」や「ナラタージュ」を配信中。4日には「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」、5日には「男たちの大和/YAMATO」や「ちはやふる」3作などを順次配信する。

14日にはeスポーツを日本で初めて劇映画化した「PLAY! ~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~」を独占配信。21日には「第1回日本ホラー映画大賞」で大賞を受賞した「みなに幸あれ」を見放題独占配信する。

洋画作品では5日から「フォロウィング」を独占配信するほか、7日から「スラムドッグス」、8日から「天使にラブ・ソングを・・・」「天使にラブ・ソングを2」、21日には「エクソシスト 信じる者」、22日にはキアヌ・リーブス主演「地球が静止する日」を配信する。

Amazon Original『アイ・アム セリーヌ・ディオン ~病との戦いの中で~』 6月25日(火)からPrime Videoで独占配信

Courtesy of Amazon MGM Studios (C) Amazon Content Services LLC

ドキュメンタリー映画では、セリーヌ・ディオンが人生を左右する病気と闘う姿を、生々しく飾ることなく描いたAmazon Original「アイ・アム セリーヌ・ディオン ~病との戦いの中で~」を25日から独占配信。そのほか、韓国映画では世界規模の大災害が発生し、韓国ソウルで唯一崩壊を免れた1棟のマンションを舞台に、生き残りをかけて戦う人々を描くパニックスリラー「コンクリート・ユートピア」を、7日から見放題独占配信。

『1122 いいふうふ』 6月14日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)渡辺ペコ/講談社 (C)murmur Co., Ltd.

テレビドラマでは、1日から「JIN -仁-」「JIN -仁- 完結編」や長澤まさみ主演の2006年版「セーラー服と機関銃」、福山雅治と大泉洋共演の「ラストマン―全盲の捜査官―」などを配信中。14日には渡辺ペコのマンガを原作とした「1122 いいふうふ」を独占配信する。

Amazon Original『ザ・ボーイズ』(The Boys/アメリカ)シーズン4 6月13日(木)からPrime Videoで独占配信

(C)Amazon MGM Studios

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3 6月27日(木)からPrime Videoで独占配信

(C)2024 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved

海外ドラマでは、世界的大ヒットを記録し、エミー賞を受賞した海外ドラマAmazon Original「ザ・ボーイズ」の最新シーズンとなるシーズン4を、13日16時から独占配信。27日からは独身女性が主役となり、“真実の愛”を見つけるため多数の男性候補から未来の結婚相手を選び抜く恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3を、20時から独占配信する。

Prime Videoチャンネルで最初の2カ月99円キャンペーン。5日から

【期間限定】Prime Videoチャンネル 最初の2か月月額99円キャンペーン

Prime Videoチャンネルでは、6月5日から18日までの間に登録すると、最初の2か月間、月額利用料が99円になるキャンペーンが行なわれる。対象チャンネルは「東映オンデマンド」や「KADOKAWAチャンネル」など全8チャンネル。

・東映オンデマンド 月額499円(通常時料金)

・KADOKAWAチャンネル 月額396円(同上)

・シネフィルWOWOW プラス 月額490円(同上)

・スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS- 月額990円(同上)

・マイシアタープラス 月額385円(同上)

・日活プラス 月額390円(同上)

・プラスGAGA 月額390円(同上)

・プラス松竹 月額330円(同上)

また、Prime Videoチャンネル「Paramount+」では、人気ゲームシリーズを映画化した「ソニック・ザ・ムービー」、「ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ」に続く最新作「ナックルズ」を、7日から独占配信する。赤が印象的なハリモグラの“最強の戦士”ナックルズを主人公に、アクションバトルとユーモア満載のストーリーを描く。Paramount+の月額利用料は770円だが、7月16日までは初月540円となるキャンペーンが行なわれている。

『ナックルズ』 6月7日(金)よりPrime Videoチャンネル「Paramount+」で独占配信

(C)2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

Prime Video 2024年6月新着予定作品一覧(実写作品のみ抜粋)

映画(日本)2024年6月1日(土) 「あの頃。」 「散歩時間~その日を待ちながら~」 「映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐」 「ナラタージュ」2024年6月4日(火) 「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」2024年6月5日(水) 「明日の記憶」 「L〇DK」 ※〇はハート 「男たちの大和/YAMATO」 「俺物語!!」 「海難1890」 「SR サイタマノラッパー」 「SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」 「ちはやふる-上の句-」 「ちはやふる-下の句-」 「ちはやふる-結び-」 「日本で一番悪い奴ら」 「胸が鳴るのは君のせい」 「百円の恋」 「映画 ホタルノヒカリ」2024年6月6日(木) 「死刑にいたる病」2024年6月12日(水) 「アヒルと鴨のコインロッカー」 「共喰い」 「フィッシュストーリー」 「僕の彼女はサイボーグ」2024年6月14日(金) 「PLAY! ~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~」 *独占配信2024年6月19日(水) 「20世紀少年 -第1章- 終わりの始まり」 「20世紀少年 -第2章- 最後の希望」 「20世紀少年 -最終章- ぼくらの旗」 「君は放課後インソムニア(実写版)」2024年6月21日(金) 「みなに幸あれ」 *見放題独占配信映画(海外)2024年6月1日(土) 「フォードvsフェラーリ」 「野性の呼び声」2024年6月5日(水) 「フォロウィング」 *独占配信2024年6月7日(金) 「スラムドッグス」2024年6月8日(土) 「天使にラブ・ソングを・・・」 「天使にラブ・ソングを2 」 「ミセス・ダウト」2024年6月15日(土) 「あなたが寝てる間に…」2024年6月21日(金) 「エクソシスト 信じる者 」2024年6月22日(土) 「地球が静止する日」ドキュメンタリー映画(海外)2024年6月25日(火) Amazon Original「アイ・アム セリーヌ・ディオン ~病との戦いの中で~」(I Am: Celine Dion/カナダ) *午後4時から独占配信2024年6月18日(火) Amazon Original「パワー・オブ・ザ・ドリーム ~社会正義の実現を夢見て~」(Power Of The Dream/アメリカ) *午後4時から独占配信2024年6月20日(木) Amazon Original「フェデラー ~最後の12日間~」(Federer: Twelve Final Days/アメリカ) *午後4時から独占配信映画(韓国)2024年6月7日(金) 「コンクリート・ユートピア」 *見放題独占配信テレビドラマ(日本)2024年6月1日(土) 「オレンジデイズ」 「JIN -仁-」 「JIN -仁- 完結編」 「セーラー服と機関銃」(2006年版) 「DCU」 「ラストマンー全盲の捜査官ー」 「輪舞曲-ロンド-」 「ギバーテイカー」 「太陽は動かない ―THE ECLIPSE―」 「HOTEL -NEXT DOOR-」 「松尾スズキと30分強の女優」2024年6月14日(金) 「1122 いいふうふ」 *独占配信テレビドラマ(海外)2024年6月13日(木) Amazon Original「ザ・ボーイズ」(The Boys/アメリカ)シーズン4 *午後4時から独占配信2024年6月21日(金) Amazon Original「ディル・ドスティ ~夏休みのジレンマ~」(Dil Dosti Dilemma/インド)シーズン1 *午前3時半から独占配信2024年6月27日(木) Amazon Original「マイ・レディ・ジェーン」(My Lady Jane/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信テレビドラマ(韓国)2024年6月6日(木) 「アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~」2024年6月12日(水) 「天気がよければ会いにゆきます」2024年6月25日(火) 「SKYキャッスル~上流階級の妻たち~」2024年6月26日(水) 「影美女」ファンミーティング(韓国)2024年6月12日(水) 「2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング」バラエティー(日本)2024年6月27日(木) 「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3 *午後8時から独占配信