日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39592.42円 ボリンジャーバンド3σ
39239.08円 ボリンジャーバンド2σ
38938.00円 75日移動平均
38885.74円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円 4日夜間取引終値
38532.40円 25日移動平均
38524.00円 5日移動平均
38475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38179.06円 ボリンジャーバンド-1σ
37825.72円 ボリンジャーバンド2σ
37472.38円 ボリンジャーバンド3σ
35316.90円 200日移動平均
247.27円 3日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39592.42円 ボリンジャーバンド3σ
39239.08円 ボリンジャーバンド2σ
38938.00円 75日移動平均
38885.74円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円 4日夜間取引終値
38532.40円 25日移動平均
38524.00円 5日移動平均
38475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38179.06円 ボリンジャーバンド-1σ
37825.72円 ボリンジャーバンド2σ
37472.38円 ボリンジャーバンド3σ
35316.90円 200日移動平均
247.27円 3日日経平均株価現物終値
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