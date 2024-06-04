　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39592.42円　　ボリンジャーバンド3σ
39239.08円　　ボリンジャーバンド2σ
38938.00円　　75日移動平均
38885.74円　　ボリンジャーバンド1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円　　4日夜間取引終値
38532.40円　　25日移動平均
38524.00円　　5日移動平均
38475.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38400.00円　　一目均衡表・転換線
38295.00円　　一目均衡表・基準線
38179.06円　　ボリンジャーバンド-1σ
37825.72円　　ボリンジャーバンド2σ
37472.38円　　ボリンジャーバンド3σ
35316.90円　　200日移動平均
247.27円　　3日日経平均株価現物終値


株探ニュース