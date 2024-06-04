¡Ö¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡× NTT¥É¥³¥â¤¬À¤³¦½é¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ø
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢À®ÁØ·÷¤ËÌµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÃÏ¾å¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡ÖHAPS¡× ¼ÂÍÑ²½¤Ø
¡¡¥É¥³¥â¤Ê¤É¤¬¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¡ÖHAPS¡×¤Ï¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À®ÁØ·÷¤òÄ¹»þ´ÖÈô¹Ô¤¹¤ëÌµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¤¬´ðÃÏ¶É¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÎÄ¾·ÂÌó100km·÷Æâ¤Ç5G¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ËºÇÂç¤ÇÌó150²¯±ß¤ò½Ð»ñ¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡HAPS¤ÏÀìÍÑ¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÁá´ü¤ÎÄÌ¿®Éüµì¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬Æñ¤·¤¤»³´ÖÉô¤Ø¤ÎÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë