ËÜÆü¤«¤é¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Ù¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¤é¤¨¤ë¡ª
ËÜÆü6·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«7»þ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Ù¤Î4¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤«¤é1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¡¢2024Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Ù¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Ç¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡Ö¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯2ËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´4¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤À¡£1Å¹ÊÞ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤³Æ¼ï1Ëç¡¢·×4Ëç¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¡Ù·èºÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÁ´4¼ïÎà¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¡Ê6Ëç¡Ë
¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¡¢2024Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Ù¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Ç¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡Ö¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯2ËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´4¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤À¡£1Å¹ÊÞ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤³Æ¼ï1Ëç¡¢·×4Ëç¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¡Ù·èºÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÁ´4¼ïÎà¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¡Ê6Ëç¡Ë