『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表！稲葉浩志がソロで初登場＆MY FIRST STORY × HYDEはコラボ曲「夢幻」を披露

■世界で大注目のガールグループ、XGとILLITが『CDTVライブ!ライブ!』に初登場!

6月17日19時から2時間にわたって生放送されるTBS『CDTVライブ!ライブ!』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

ILLIT「Magnetic」

稲葉浩志「NOW」「羽」

XG「WOKE UP」

SEKAI NO OWARI「Romantic」

timelesz「Anthem」

Travis Japan「Sweetest Tune」

MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

マカロニえんぴつ「poole」

Little Black Dress「恥じらってグッバイ」

ソロで初登場となる稲葉浩志は、6月26日発売のソロアルバム『只者』に収録されている「NOW」と人気曲「羽」をフルサイズで披露。

SEKAI NO OWARIは金曜ドラマ『9ボーダー』の世界観に寄り添った書き下ろし主題歌として話題の「Romantic」をテレビ初歌唱。

timeleszは山下智久がプロデュースと作詞を手掛け、「龍のように力強く舞い上がってほしい」という願いを込めて制作された最新曲の「Anthem」をパフォーマンス。Travis Japanはメンバーの松田元太が出演しているドラマの挿入歌「Sweetest Tune」をフルサイズでテレビ初披露する。

さらに、世界で大注目のガールグループ2組が『CDTVライブ!ライブ!』に初登場。

XGはグループ初のオールラップソングで、808ベースに東アジア特有のサウンドが加わった型破りなスタイルの「WOKE UP」をフルサイズでテレビ初披露。デビューサバイバル番組『R U Next?』から誕生し、日本人メンバーふたりを含む5人で構成された多国籍ガールグループILLITは、世界的に大ヒット中の「Magnetic」を熱いパフォーマンスで魅せる。

そして、MY FIRST STORY × HYDEは人気テレビアニメのオープニング主題歌となっているコラボレーション楽曲「夢幻」、マカロニえんぴつはメンバーのはっとりと俳優の小芝風花が出演するCMも話題の最新曲「poole」と、それぞれテレビ初披露の新曲をフルサイズでお届け。

Little Black Dressは、作詞作曲を川谷絵音が手掛けた「恥じらってグッバイ」をフルサイズで歌唱する。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

06/17(月)19:00~20:55

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/