トランプ「不倫口止め料裁判」がバイデン民主党陣営による「魔女狩り」だと言うしかないこれだけの理由

政治的公正性を欠いた「魔女狩り」裁判

いわゆる「トランプ不倫口止め料裁判」でトランプ側が全面的に敗訴した。

この件についてイーロン・マスクは「政治的目的のための法の濫用だとしか考えにくい」とツイートした。

アメリカトップレベルの法学者として知られるハーバード大学のアラン・ダーショウィッツ教授も、「スターリンでも恥ずかしく思わせるほどねじ曲がっている」とデイリー・メールのオンライン版で酷評した。

ちなみにダーショウィッツ教授は民主党支持者で、前回の大統領選挙ではバイデンに投票していることでも知られる。ダーショウィッツ教授は最近、トランプ擁護に動いていることが多いが、それは政敵を葬り去るのに司法を武器化するのは正しくないとの考えからだ。

イーロン・マスクやダーショウィッツ教授が語っているように、この裁判はトランプをターゲットにした完全な「魔女狩り」であるが、日本でそのような報道は見かけない。

そこで、この裁判がどれほど酷いものだったのかを、以下、具体的に説明したい。

まず、裁判を担当したジュアン・マーチャン判事の政治的公正性に大きな問題がある。

ニューヨーク州は判事が政治献金することを禁じている。裁判での政治的公平性に疑いを持たれるからだ。だが、マーチャン判事はそんな規定に無頓着で、前回2020年の大統領選挙でバイデン陣営に寄付をしている。州の規則を無視してでもバイデンを支持したい熱烈な民主党支持者であり、反トランプなのだ。

さらに、マーチャン判事の娘は民主党のストラテジスト(戦略担当者)として活動している。マーチャン家は強力な民主党一家なのだ。

こうした背景のある裁判官がトランプの裁判を行うというのは、公正さという観点でさすがに問題だろう。

裁判の担当判事はランダムに選ばれることになっており、たまたまマーチャン判事が選ばれたにすぎないと擁護する向きもある。しかし、たまたま選ばれた人物であっても公正な裁判を行う上で問題を抱えるのであれば、当然、別の裁判官に入れ替えなければならないはずだ。

そもそもランダムに選ばれたということ自体、信じることはできない。というのは、マーチャン判事は、トランプ・オーガニゼーションの最高財務責任者であるアレン・ワイゼルバーグに対する裁判や、トランプの盟友のスティーブ・バノンに対する裁判でも公判を担当しているからだ。

よりによってゴリゴリの民主党支持・反トランプの判事が、トランプ絡みの3つの裁判を、ランダムに選んだ結果としてすべて担当することになった、なんてことは確率論的に考えてほぼありありえないというのは自明だろう。

さらにトランプは、裁判での不公正な扱いに異議を唱えることすら、マーチャン判事によって禁じられている。

例えば、「マーチャン判事は州の規定に反して前回の大統領選挙でバイデン陣営に寄付をしており、さらにマーチャン判事の娘は民主党のストラテジストだ。これでは公正な裁判なんて受けられない」といった発言をトランプがすることは許されないのである。

トランプがこうした発言を続ければ投獄すると、マーチャン判事は語っている。

マンハッタン地区は民主党の強力な地盤

判事だけが偏っているのではなく、そもそも検事からして偏っている。

トランプの訴追のために動いたスーザン・ホフィンガー検事も大の民主党支持者で、前回の2020年の大統領選挙でバイデン陣営に500ドル寄付しただけでなく、「アクトブルー」という民主党の支持団体に900ドル以上を献金していたことがわかっている。

● Manhattan prosecutor who questioned Stormy Daniels during Trump hush money trial donated to Biden’s 2020 campaign (New York Post, May 7, 2024)

トランプ裁判に関わる検察側の人員として、マシュー・コランジェロ検事のことも見落とすわけにはいかない。

コランジェロはオバマ政権時に国家経済会議の副議長、労働省首席補佐官などを歴任し、トランプ政権期にはトランプ政権の政策に対する批判論文を数多く発表してきた。バイデン政権になると、再び司法省のナンバー3の重職に就いていた。2008年の大統領選挙では初当選を目指すオバマに400ドルを寄付し、2018年に民主党全国委員会から12000ドルをコンサルタント料として受け取っている。

こんな検事がトランプ捜査に深く関わっていたのだ。しかもこのコランジェロ検事についてはさらに怪しい話がある。

今回、トランプを訴追したのはマンハッタン地区検察だが、マンハッタン地区検察のトップであるアルビン・ブラグ検事長は、実はトランプの訴追はどうしても無理ではないかと諦めかけたことがあった。

この時、このブラグ検事長の姿勢に抗議して2人の検事が辞任しているが、そのあとで不思議な動きが起こった。バイデン司法省のナンバー3であるコランジェロが突如としてマンハッタン地区検察の上級顧問となったのである。

トランプ訴追のために動いていたブラグ検事長が弱気になったところに、バイデン司法省から大物のコランジェロがやってきて、今回の起訴へと動いたのだ。バイデン政権が政敵であるトランプを潰すために動いた政治的謀略の疑いが濃厚なのは言うまでもない。

ニューヨークはよく知られたブルー・ステイト(民主党が強い州)だ。マンハッタン地区は特に民主党支持に偏っており、陪審員が選ばれた地区は、前回の選挙で87%がバイデンに投票したという、強力な民主党の地盤だ。

裁判を公正なものにしようとするのであれば、まず裁判を行う管轄地域を変えるだろう。トランプ側は当然ながらこれを要求したが、認められなかった。

そもそも陪審員として選ばれた人たちにしても、仮にこの裁判に無理があると心のなかで思ったとしても、トランプを擁護するような主張をすれば、地元で暮らせなくなるくらいのダメージを負うことになりかねない。

通常の裁判では、判事は陪審員たちに、裁判で問われている罪名やその罪が法律でどう規定されているのかを説明し、中立的な立場に立って判断するように求めることを行う。

ところが、今回の裁判ではマーチャン判事は、トランプが問われている罪は大きく分けて書類の偽造、債務の詐欺、連邦選挙法違反の3種類があるが、どの罪を犯したかについて陪審員たちの中で意見の一致を見なくても、トランプが罪を犯したという見解を全員が持つなら、一致した意見としてトランプを有罪だと認定してよいという、法律専門家から大いに非難を浴びる説明を行った。

これはできる限りトランプを有罪にしたいという党派的な立場からなされたものであるのは明白だ。

バイデン側の試みは失敗したのか

裁判の過程においても、トランプ側に有利な証言を行う証人の発言を証拠採用しないとか、そもそも発言自体を邪魔するといったことが繰り返された。

例えば、連邦選挙委員会の委員で連邦選挙法の専門家であるブラッド・スミスは、証人として呼ばれながらも、今回のトランプのケースについての連邦選挙法においてどう捉えるべきかについて証言することを、マーチャン判事によって事前に禁止された。そのために証人として発言する意味がないとして、証人として出席することが取りやめになった。

証人として証言ができなくなったスミスは、全部で11個の連続投稿をX上に行った。そしてその6番目の投稿には、次のようにある。

「では報告期限のことについて語ろう。口止め料の支払いが報告を要する選挙キャンペーンの支払いだったと彼らが考えたとしても、支払いは10月27日になされており、その支払は法に従えば、12月8日まで報告しなくていいことになる。それは大統領選挙が終わってから30日も経ってのことだ」

スミスが問題にしていることは理解できるだろうか。本当は選挙用の支出であるのに、それがバレると選挙対策として不適切だから、ビジネス上の支払いだと改ざんしたというのが、検察側の言い分だった。

だが、選挙用としての口止め料の支払いの報告義務の期限は、実際の大統領選挙(11月3日)が終わったあとの12月8日になっている。だったら、改ざんする必要自体が最初からないということになる。こういう重大な証言を行えなくしたのが、マーチャン判事なのだ。

なおスミスはX上の連続投稿の最後の11番目にこう書いている。

「なぜ多くのアメリカ人がトランプよりもバイデンを民主主義に対する脅威だと見ているのか。それはこの裁判に示されるような茶番劇が繰り返されていることにもあるのだ」

このとてつもない評決が出た翌日に、民主党のマンチン上院議員は抗議の意味を込めて、民主党から離党した。

この魔女狩り裁判に対するアメリカ人の怒りは大きく、評決が出たあとの24時間でトランプのもとには5280万ドル(80億円)もの寄付が集まった。

● Trump RAISED $52.8M IN 24 HOURS Following Guilty Verdicts in Marxist Judge Juan Merchan’s Marxist New York City Show Trial (The Gateway Pundit, May. 31, 2024)

デイリー・メールとJL Partnersが行った緊急調査では、今回の評決によってトランプを支持する気持ちが下がったか上がったか変わらないかを尋ねたところ、22%が支持する気持ちが高まったと答え、16%が下がったと答えた。残りの人たちは変わらないとしている。

つまり、支持する気持ちが高まった人の方が下がった人よりも6ポイント多かったということになる。

こうなると、有罪判決に持ち込むことで、トランプの大統領選挙を不利にさせようというバイデン側の試みは失敗したのかもしれない。

アメリカでは政治的分断が進んでいると言われる。そしてその原因はトランプにあるかのように、主流派マスコミは宣伝してきた。しかしそれは事実を捻じ曲げたトランプ叩きにマスコミが狂奔し、それを信じた人たちと、その嘘に気づいた人たちの間に起こっている分断ではないのか。

嘘に気付いた人たちがトランプ支持に変わるのは、ある意味当然の話だろう。これが熱烈なトランプ支持の広がりにつながっている。こうした構図を理解しない限り、現在のアメリカの政治状況は捉えられないだろう。

