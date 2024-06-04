»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï¡© Ä¶¹âÇÜÎ¨¤Î³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¤ÇÌÌÀÜ´±¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆ¬¤Î»È¤¤Êý
º£¡¢³ØÀ¸¤äÅ¾¿¦¼Ô¤«¤éºÇ¤â¿Íµ¤¤Î½¢¿¦Àè¤Î°ì¤Ä¤¬¥³¥ó¥µ¥ë¶È³¦¤À¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î»ÖË¾¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÍË¾¤Ê¿Íºà¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ä¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤¬¤¢¤ë¡£°ì°®¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤àÆâÄê¼Ô¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·´©¡ØÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë ³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¡Ù¤Ï¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò½¸¤á¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë²òÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ëÎ®¤Î»×¹ÍË¡¤ò¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤·¤Æ¶Å½Ì¤·¤¿1ºý¤À¡£½¢³èÂÐºö¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»×¹ÍÎÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄêÌäÂê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤ä¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÀâÌÀÇ½ÎÏ¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤µ¤ä¹â¤¤¿Í´ÖÀ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜÌäÂê¤ËÆÃÍ¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼¡¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÏÀÅÀ»×¹Í
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÌÌÀÜ´±¤ÏÌäÂê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ö´ê¼Ô¤«¤éÌäÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢ÌäÂê²ò·è¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÌÌÀÜ´±¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÏÀÅÀ¤Ï²¿¤«¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÌÌÀÜ´±¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÎÇ§¤ä¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¤¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÌÌÀÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë1Ìä1Åú¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¡ÖÏÀÅÀ¤Ï²¿¤«¡×¤ò¼«¤é¹Í¤¨¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2¡Ë²¾Àâ»×¹Í
¡¡²¾Àâ¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë²¾¤ÎÅú¤¨¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜÌäÂê¤Ç¤Ï¤³¤Î²¾Àâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ìÊâ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌäÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î²¾Àâ»×¹Í¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡Ê¸½¾õÊ¬ÀÏ¤Î²¾Àâ¡Ë¡¢
¡¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡Ê²ÝÂêÀßÄê¤Î²¾Àâ¡Ë¡¢
¡¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤äÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÍ¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤Ï²¿¤«¡ÊÂÇ¤Á¼êÎ©°Æ¤Î²¾Àâ¡Ë
¡¡¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Î¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤È¼«¿È¤ÎÆ¶»¡¤«¤é²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÀïÎ¬¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¼Â¹Ô¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÌÌÀÜ´±¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²¾Àâ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
¡Ö»ä¤Ï¡¢¡û¡û¡Ê²¾Àâ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍý²ò¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡û¡û¡Ê²¾Àâ¡Ë¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÈÌÌÀÜ´±¤Ë²¾Àâ¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î²¾Àâ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤à¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Î¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÉÔ½½Ê¬¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î²¾Àâ¤òÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë²¾Àâ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¾Àâ»×¹Í¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¤¤¤Ä¤¤òÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾õ¶·Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÄê¤Î»ö¼Â¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²¾¤ÎÅú¤¨¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¾ðÊó¤äÁ°Äó¤òÌÌÀÜ´±¤È¶¦Í¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç²¾Àâ¤òÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¤òÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤â¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê3¡Ë»×¹ÍÂÎÎÏ
¡¡¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÌäÂê²ò·è¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¹Í¤¨¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¸½¾õ¤äËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾Àâ¤òÄó¼¨¤·¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÄó°ÆÆâÍÆ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Ç¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¿¼¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Êª»ö¤ò¤¤¤«¤ËÂ¿ÌÌÅª¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»×¹ÍÂÎÎÏ¤Ï¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼ÂÌ³¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»×¹ÍÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¹Í¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã»ÍíÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÂ¿ÌÌÅª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é°Õ»×·èÄê¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¹¤®¤º¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤È¤ª¤·¤Æ»Ö´ê¼Ô¤Î»×¹ÍÂÎÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¬¿¦À¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë ³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë