½ÂÌîÆü¸þ»ÒàÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÉü³è£²°Ìá¤Ë£²¤Ä¤ÎÍ×°ø¡Ö¿·¤·¤¤¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë´¶³Ð¡×
¡¡Éü³è¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£°¡Ë¡¢£·£²¤ÈÇ´¤Ã¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£µ¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÏÄÌ»»£±¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎÃ±ÆÈ£²°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¤·¤¿ºòµ¨¤«¤éÂ³¤¯º£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤¬¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ê²÷¿Ê·â¤Ï¡¢¤¢¤Î²÷µó¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë¤âÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£¸£³°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¡¢º£Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç£¹»î¹ç¤Ç£¶ÅÙ¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡££·£°Âæ¸åÈ¾¤Î¥¹¥³¥¢¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢£³·î¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤£Ì£Ð£Ç£Á¡×£²ÆüÌÜ¤Ë¤Ï£¸£°¤ÎÂçÃ¡¤¤â·Ð¸³¡£ºÇ¹â°Ì¤Ï£µ£°°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éü³è¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤«¤é¾åÅÄÅí»Ò¡Ê£³£·¡á£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤äµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê£²£´¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤é¤¬»Õ»ö¤¹¤ëÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ý¤Áµå¤Î¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê±¦Íø¤¤Ê¤é±¦¤«¤éº¸¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ëµå¶Ú¡Ë¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢½¬ÆÀ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢½ÂÌî¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î´ïÍÑ¤µ¤òÈ¯´ø¡£Áá¤¯¤â·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢à¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¼öÇûá¤«¤é¤Î²òÊü¤â¡¢ÉüÄ´¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÃË»Ò¥×¥í¤Ï¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤Î£²£°£±£¹Ç¯¡Ö£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿àÉûºîÍÑá¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½ÂÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤·¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¡¢¥³¡¼¥Á¤òÂå¤¨¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤â¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢½ÂÌî¤ÏÁ´±Ñ½÷»Ò¤ÎÍ¥¾¡¸å¡¢£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀÄÌÚæÆ¥³¡¼¥Á¤È»ÕÄï´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¡£ÆÃÄê¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀÄÌÚ¥³¡¼¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÕ¤ËÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºò¥ª¥Õ¤«¤é¤ÏÄÔÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¡£ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÆñ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Î³ÊÆ®¤ò½ª¤¨¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤È·èÊÌ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëà¿·¾Ïá¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÀª¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼£²¾¡ÌÜ¤ä¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½é¾¡Íø¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£