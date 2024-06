AMEFURASSHI

4人組ガールズ・グループ AMEFURASSHI(アメフラッシ)が4日、Digital Single『イニミニマニモ』をリリースした。また、6月7日に開催される「梅雨祭 2024 -Dance in the rain-」のTEASER映像も公開された。

【動画】AMEFURASSHI「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」(TEASER)

「イニミニマニモ」は、英語圏で親しまれる子どもの数え歌“Eeny, Meeny, Miny, Moe”がモチーフとなる楽曲で、6月7日に開催される「梅雨祭 2024-Dance in the rain-」での初披露が予告されているAMEFURASSHIの新曲。

「梅雨祭」は、AMEFURASSHI がこの時期に毎年恒例で開催している、ゲストを迎え、コラボをテーマにしたコンセプトライブ。2022年は太鼓パフォーマー一彩、2023年はDJ RAM RIDER、そして今年はプロダンサーとのコラボにチャレンジする。通常のワンマンライブとはまた異なる唯一無二のステージを披露してきた「梅雨祭」に今年も期待が高まる中、TEASER映像も公開され、想像を超えるステージを予感させる映像となっている。

AMEFURASSHI は「梅雨祭 2024 -Dance in the rain-」の後も、この夏には愛知、大阪、福岡を回るツアー、9月16日(月・祝)には LINE CUBE SHIBUYA、そして来年2月11日(火・祝)には会場はまだ明かされてないが、ワンマンライブの開催が決定している。【作品情報】★6月4日(火)Release Digital Single『イニミニマニモ』AMEFURASSHI / イニミニマニモ Lyrics : MOMONADYMusic : Tubarao, WakerAll Instruments and Programming by Tubarao (Digz, Inc. Group) Vocal Directed by ChicaRecorded & Mixed by Kanako Hayashi (canalabo) at DCH STUDIO Recorded Assistant by Yuki Ishii (Digz, Inc. Group)Mastered by Chris Gehringer (STERLING SOUND)Sound Creative Director : Akira Sakemi (Digz, Inc. Group)▽各種配信 URLhttps://ssm.lnk.to /EMMM【ワンマンライブ情報】「梅雨祭 2024」 日程:2024年6月7日(金) 時間:open 17:30 / start 18:30会場:文京シビックホール 大ホール