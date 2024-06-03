新機種「P 魔法少女まどか☆マギカ3」、オリジナルグッズを受注販売
京楽産業は、アニプレックスと共同制作した新機種「P 魔法少女まどか☆マギカ3」のオリジナルグッズをアニプレックス オンラインにて受注販売する。
6月3日(月)より全国導入されたパチンコ新機種「P 魔法少女まどか☆マギカ3」のオリジナルグッズをアニプレックス オンラインにて受注販売アイテムはパチンコ実機に収録されている図柄アクリルキーホルダー、新規描き下ろしのキャラクターイラストや実機のアクリルスタンドなど、合計3アイテム14種。6月3日(月)〜6月23日(日)まで受注生産にて受け付けされているので、この機会をお見逃しなく。
○●「P 魔法少女まどか☆マギカ3」オリジナルグッズ 販売概要
■アクリルキーホルダー
【種類】鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、金7図柄
【サイズ】 W50mm×H70mm【素材】本体：アクリル、チェーン：鉄
【販売価格】各種825円(税込)
■アクリルスタンド
【種類】実機、鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、キュゥべえ
【サイズ】実機：(本体)W50mm×H70mm(台座)40mm×40mm／キャラクター6種：(本体)W75mm×H100mm(台座)55mm×55mm
【素材】本体：アクリル
【販売価格】実機2,090円(税込)/キャラクター(6種)1,320円(税込)
■A4クリアファイル
【種類】アルティメットまどか
【サイズ】A4(W220mm×H310mm)【素材】PP(ポリプロピレン)透明
【販売価格】440円(税込)
いずれもアニプレックス オンラインにて受注生産。受注期間は2024年6月3日(月)〜 6月23日(日)23:59で、8月上旬の配送予定となっている。
○●「P 魔法少女まどか☆マギカ」全国導入記念キャンペーンも開催
本機の全国導入を記念したXキャンペーンを6月3日(月)〜6月16日(日)まで開催。毎日替わるキャラクターデザイン(全6種)のオリジナルQUOカード(1,000円分)が、毎日7名、期間合計98名に抽選で当る。
Xにてたぬ吉【KYORAKU/OK!!公式】(＠kyoraku_tanu)をフォロー＆リポストして抽選で毎日7名(期間合計：98名)にプレゼント。
(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project
(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
(C)KYORAKU
6月3日(月)より全国導入されたパチンコ新機種「P 魔法少女まどか☆マギカ3」のオリジナルグッズをアニプレックス オンラインにて受注販売アイテムはパチンコ実機に収録されている図柄アクリルキーホルダー、新規描き下ろしのキャラクターイラストや実機のアクリルスタンドなど、合計3アイテム14種。6月3日(月)〜6月23日(日)まで受注生産にて受け付けされているので、この機会をお見逃しなく。
■アクリルキーホルダー
【種類】鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、金7図柄
【サイズ】 W50mm×H70mm【素材】本体：アクリル、チェーン：鉄
【販売価格】各種825円(税込)
■アクリルスタンド
【種類】実機、鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、キュゥべえ
【サイズ】実機：(本体)W50mm×H70mm(台座)40mm×40mm／キャラクター6種：(本体)W75mm×H100mm(台座)55mm×55mm
【素材】本体：アクリル
【販売価格】実機2,090円(税込)/キャラクター(6種)1,320円(税込)
■A4クリアファイル
【種類】アルティメットまどか
【サイズ】A4(W220mm×H310mm)【素材】PP(ポリプロピレン)透明
【販売価格】440円(税込)
いずれもアニプレックス オンラインにて受注生産。受注期間は2024年6月3日(月)〜 6月23日(日)23:59で、8月上旬の配送予定となっている。
○●「P 魔法少女まどか☆マギカ」全国導入記念キャンペーンも開催
本機の全国導入を記念したXキャンペーンを6月3日(月)〜6月16日(日)まで開催。毎日替わるキャラクターデザイン(全6種)のオリジナルQUOカード(1,000円分)が、毎日7名、期間合計98名に抽選で当る。
Xにてたぬ吉【KYORAKU/OK!!公式】(＠kyoraku_tanu)をフォロー＆リポストして抽選で毎日7名(期間合計：98名)にプレゼント。
(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project
(C)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
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