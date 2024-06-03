【RIZIN】上田幹雄、ヘビー級の蹴りに会場がどよめく！
『Yogibo presents RIZIN.47 合同公開練習』が3日に行われ、堀口恭司、クレベル・コイケ、フアン・アーチュレッタ、徳留一樹、上田幹雄、“ブラックパンサー”ベイノアらが登場した。
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（オススメ動画）????【RIZIN】堀口恭司、運営側にクレーム！？牛久絢太郎とのミット打ちで、用意されたグローブがどちらも左手用という珍事が発生『Yogibo presents RIZIN.47 合同公開練習』https://youtu.be/EMuX4hC4n6E
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