µì¥»¥¯¥¾¤Îtimelesz¡¡»¿ÈÝ¸Æ¤Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ä¶Ã°Û¤Î±þÊçÁí¿ô¡Ö¤¹¤´¤¤ÇÜÎ¨¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë⁉¡×
¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¤Î¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ïº£Ç¯£³·î¤ÇÃæÅç·ò¿Í¤¬Â´¶È¤·¡¢£³¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸øÊç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¤Ç¡ÖÌó£±¥ö·î¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ç£±£¸¡¤£¹£²£²·ï¤â¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È±þÊç¼Ô¤ÎÁí¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é½ñÎà¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö£±¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Ë¤Ï£¶·îÃæ¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î±þÊçÁí¿ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤ÇÜÎ¨¡×¡Ö±þÊç¿ô¤ä¤Ð¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£