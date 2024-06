JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生し、5月20日にグローバルデビューした平均年齢17.4歳の7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が、日本では初となるショーケース『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』を8月に開催することが3日、発表された。8月3・4日に福岡・マリンメッセ福岡B館、8月17・18日に大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)、8月24・25日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで3都市計6公演が行われる。

メンバーの地元凱旋となる本ツアーでは、オーディションから現在に至るまでのNEXZを追うような内容が用意され、パーソナルな一面を知ってもらえるコーナーもあるとしている。「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y」「NEXZ OFFICIAL JAPAN FANCLUB NEX2Y MOBILE」W会員の最速チケット先行予約のエントリー受付がスタートした。また、NEXZのデビュー作『Ride the Vibe』収録曲「Starlight」のトラックビデオも公開された。コントラバスのピチカートサウンドをポイントにした清涼感あふれるR&Bで、新たな夢に出会った時の心境を“星が降り注ぐ夜”に見立てた歌詞が印象的。アウトロではピアノ中心のシンプルなトラックに乗せたNEXZメンバーたちの叙情的なボーカリゼーションも感じることができる。■『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』8月3日(土):福岡・マリンメッセ福岡B館8月4日(日): 福岡・マリンメッセ福岡B館8月17日(土):大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)8月18日(日):大阪・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)8月24日(土):東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ8月25日(日):東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ