à¸ª½ñ¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÈþ½÷áÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤¬½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ÅÏ¾®É´¹ç
¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤äÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥«¥ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤Ê¤¦"¸ª½ñ¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÈþ½÷"¤³¤ÈÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡Ê¤Õ¤¸¤È¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï6·î3Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤25¡¦26¹çÊ»¹æ¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¶»¤â¤¯¤Ó¤ì¤â¤ª¿¬¤â¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¤½¤ÎÂÎ¤ÏÎáÏÂºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤òÄÉµá¤·¡¢¸½ºß¤Ï½µ5¤Ç³ÊÆ®µ»
¡½¡½à1Ê¬´ÖºÇ¶¯á¤ò·è¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØBreakingDown¡Ù¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÏ¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÏ¡¡¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
Æ£ÅÏ¡¡¤Þ¤À´¨¤¤»þ´ü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÏ¡¡¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï5Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë²¼È¾¿È¤ä¤ª¿¬¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
ºÇ¶á¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó½êÂ°¤Î¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½µ5¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ»þ¤Ï¤Þ¤À½¬¤¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢»£±ÆÁ°¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤Ë³ÊÆ®µ»¤È¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡©
Æ£ÅÏ¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Á´Á³¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¬¥êÊÙ¤Ç¡¢½Î¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤±¤ÉÉô³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢³ØÇ¯ºÇ²¼°Ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£±¿Æ°Éô¤òÁë¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¿Æ¤¬¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¡ØBreakingDown¡Ù¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÏÂ´¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤«¤éÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÏ¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Âå¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿ÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¡¢Â¿Ë»¤¹¤®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Æ£ÅÏ¡¡»ä¡¢¥À¥é¥À¥éÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡¢Í§Ã£¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÅÏ¡¡´ðËÜÅª¤ËµÙ¤ß¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏºÇÄã¤Ç¤â·î¥¤¥Á¤ÏµÙ¤â¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºÇÄã¤Ç¤â·î¥¤¥Á¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£ÅÏ¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Æ£ÅÏ¡¡¤â¤Ã¤Èµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤äÁª¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸......¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØBreakingDown12¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤è¤¯¡ØBreakingDown¡Ù¤Ï½Ð¾ì¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡£
Æ£ÅÏ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥é¥Þ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀï¤¦»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÀï¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
Æ£ÅÏ¡¡¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Âç¶¶¤ß¤º¤Ê¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò
¡üÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡Ê¤Õ¤¸¤È¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë¡¡
1994Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164Ñ¡¡
¢þ¡ÖBreakingDown¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉSeason2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤ä¡Ø¥é¥Ö ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£
¸ø¼°X¡Ú@sayuri_ _nurse¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@sayuri_ _offi¡Û¡¡
Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤«¤Þ¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²£»³¥Þ¥µ¥È¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿²£»³¥Þ¥µ¥È