LDHのコンテンツサービス『CL』、有観客イベント初日の追加出演メンバーにEXILE AKIRA、ØMIら14組
LDHのデジタルコミュニケーションサービス『CL』にて8月14日～8月21日に開催される『CL 4th Anniversary Special Week』の初日に開催する『LDH CLUB CHAMPIONSHIP～PLAY 4 VICTORY～』の、追加出演メンバーとハーフタイムショーへの出演グループが発表された。
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本イベント初日では、2023年に開催した『LDH DREAM MATCH！！中目黒リュージーズ vs LDH ESPERANZA』が新たに2つのチームを迎え、LDH草野球チーム 中目黒リュージーズ、LDHサッカーチーム LDH ESPERANZA、LDHバスケットボール部 NAKAME Lemon Stealerz、LDHゴルフ部 LDH FULL SWING CLUBの4つのLDHスポーツチームでバトルが繰り広げられる。
今回発表された追加出演メンバーは、EXILE AKIRA、ØMI、THE RAMPAGEから陣、龍、PSYCHIC FEVERから渡邉廉、半田龍臣、KID PHENOMENONから岡尾琥珀、川口蒼真、鈴木瑠偉、THE JET BOY BANGERZから田中彰、佐藤陽、古嶋滝、NOSUKE、桑原巧光の計14名。
また、ハーフタイムショーには、DOBERMAN INFINITY、DEEP、MA55IVE THE RAMPAGE、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY、Girls²、iScreamの9組が出演する。
さらに、6月13日15時より、CLプレミアム会員を対象にした観戦チケット申し込みの二次受付も開始される。
（文＝リアルサウンド編集部）