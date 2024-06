9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)の合同公開練習が3日に都内で行われ、メインイベントでセルジオ・ペティスと対戦する堀口恭司をはじめ、全6人のファイターがファンの前で順調な仕上がりを見せた。セミでクレベル・コイケと対戦する前バンタム級王者のフアン・アーチュレッタは、練習パートナーとして東京オリンピック女子レスリング金メダリストの須崎優衣(崎=たつさき)を伴って登場。まさかのサプライズで集まったファンを驚かせると、アグレッシブなレスリングのスパーリングを披露した。

昨年に須崎がアメリカ旅行していた際、アーチュレッタとインスタグラムでコンタクトを取ったことをきっかけに両者の交流が始まり、須崎はアーチュレッタの家にホームステイするほど関係を深めた。須崎はアーチュレッタについて「レスリングを学んだりトレーニングを見ていただいた。フアンさんは誰よりも練習しているし、格闘技に人生をかけて戦っていらっしゃる姿を見せていただいて、私のレスリングに対する向き合い方も変わりました。人生の向き合い方も学ばせていただいて、本当に尊敬する選手ですし私の恩人です」と感謝を伝えた。現在は来月開催のパリ五輪での連覇を目指している須崎に向けて、アーチュレッタは「レスリングは目立たないスポーツで厳しい世界だけど、彼女はいろんなことを犠牲にして頑張ってきた。2つ目の金メダル獲得に向けて皆さん応援してください」とエールを送る。須崎のMMA転向についても「ぜひとも戦ってもらいたい」と太鼓判を押した。この日の公開練習では、そのほか、上田幹雄(vs. シェミスラブ・コバルチェク)、“ブラックパンサー”ベイノア(vs.ジョニー・ケース)、徳留一樹 (vs. 宇佐美正パトリック)が参加した。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク)・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック