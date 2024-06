【「ストリートファイター6」アップデート】6月3日 実施

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のアップデートを6月3日に実施した。

本アップデートでは「ストリートファイター6」発売1周年を記念したイベントやアイテムの展開などを実装。また、不具合の修正として、ブランカ「ドライブラッシュ」の足元無敵になっていた不具合の修正が実施された。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.