櫻坂46が、6月15日、16日に東京ドームで開催する「櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム」のチケットが完売したことをグループオフィシャルサイトで報告した。サイトでは「6月1日(土)にチケットが一般発売となりました『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』ですが、たくさんのご購入をいただき、指定席、注釈付き指定席、ステージバック席のいずれもが、おかげさまでソールドアウトとなりました!」と報告。「約2年ぶりとなる東京ドームでのステージです、ぜひお楽しみに!」と伝えた。

昨年11月に行われた「櫻坂46 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」のMCの中ではキャプテン・松田里奈が、「ことしのツアー(「3rd TOUR 2023」)で空席が目に入ったり」と悔しい思いもにじませていたが、その1年後には東京ドーム2日間を満員にする飛躍を遂げた。なお、完売を受け、「外野スタンドの機材席を調整、ステージバック席を追加することが出来ました」とし、きょう3日の20時より最後のチケット販売をするという。詳細はオフィシャルサイトをチェックだ。