´Øº¬¶Ð¤¬ÆÀ°Õ¤Î¤¿¤È¤¨µ»¤ÇÂç¿ÎÅÄ¸ü¤Ëà¿É¾¡á¡¡Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®¤ê¤å¤¦·¼ÌØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÐ·è
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÃæÆü¥Û¡¼¥ë¤Ç£³Æü¡¢Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®¤ê¤å¤¦¡Ê£Á£Á£Á¡§£Á£â£ä£ï£í£é£î£á£ì¡¡£Á£ï£ò£ô£é£ã¡¡£Á£î£å£õ£ò£ù£ó£í¡Ë¤Î·¼ÌØ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆüËÜ¥´¥¢¹çÆ±²ñ¼Ò¼çºÅ¡Ö¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª¡¡£Ó£Ô£Ï£Ð¡¡£Á£Á£Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯Â¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Øº¬¶Ð¡Ê£·£°¡Ë¡¦´Øº¬ËãÎ¤¡Ê£³£¹¡Ë¿Æ»Ò¤ÈºòÇ¯Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®¤ê¤å¤¦¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ëÊ¢ÉôÂçÆ°Ì®¤ê¤å¤¦¤ÏÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤Ê¢Éô¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍ½ËÉ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤½¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸¡ºº¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿Âç¿ÎÅÄ¤È¡¢¿´Â¡¤Î´§Æ°Ì®¶¹ºõ¡Ê¤¤ç¤¦¤µ¤¯¡Ë¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿´Øº¬¶Ð¡¢¤½¤ÎÌ¼¤ÎËãÎ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Â²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥´¥¢¼Ò¼Ò°÷£³¿Í¤Î¡Ö¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê·ò¹¯½¬´·¤ò¹¥¤¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢´Øº¬¶Ð£Ö£ÓÂç¿ÎÅÄ¸ü¤Î¡Ö·ò¹¯¤µ¤ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¤¿¤È¤¨¤Ï´Øº¬¶Ð¤ÎÆÀ°Õµ»¡£°ìÊýÅª¤Ê¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¿ÍÌÜ¡¢´Øº¬¶Ð¤Î¡ÖÄ«¡¢É¬¤ºÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Ï°Ø»Ò¤Ç¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÏÓÎ©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡££²¿ÍÌÜ¤Ï´Øº¬¶Ð¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ½Å¤¤¥®¥¢¤Ç¤³¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¼Â±é¤Ç¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡££³¿ÍÌÜ¤Ç¤Ï´Øº¬¶Ð¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Âç¹¥¤¤À¤±¤É¥«¥«¥ª£·£µ¡ó°Ê¾å¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¿ÎÅÄ¤ÏÃËÀ¤ÎÂ¦¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤ª¤éÇØÃæ¤È¶»¤òÃ¡¤¤À¤·¡ÖÉ÷Ï¤¤Ë²¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤¬¤¤¤Æ¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÃ¡¤«¤ì¤ë¡¢Ã¡¤«¤ì·ò¹¯Ë¡¤À¡ª¡×¡£¶¯°ú¤ÊÎÏµ»¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤Ï¾ìÆâ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢£±¡¢£³¿ÍÌÜ¤¬´Øº¬¶Ð¡¢£²¿ÍÌÜ¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤Î¾¡Íø¡£¤·¤«¤·º¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢´Øº¬¶Ð¤Ë¡Ö¶¯Å¨¤À¤Ã¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê£²¿Í¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËãÎ¤¤Ï¡¢Éã¡¦¶Ð¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤»¤Ã¤«¤Á¡£Áá¿©¤¤¡£¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤è¤¯¤«¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¡£¶Ð¤â¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Ô¥¶£±Ëç£´Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡££¸¤Ä¤ËÀÚ¤Ã¤Æ°ìÀÚ¤ì£³£°ÉÃ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£