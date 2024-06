9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)の合同公開練習が3日に都内で行われ、メインでセルジオ・ペティスと対戦する堀口恭司をはじめ、全6人のファイターがファンの前で順調な仕上がりを見せた。前Bellatorバンタム級王者のセルジオ・ペティスと2年半ぶりに再戦する堀口は、ベルトを獲得したフライ級(57キロ)からバンタム級(61キロ)に階級を上げての試合となる。軽量級で4キロの体重差は大きいが、調整について聞かれると「バッチリですね、ちょっと軽いですけど大丈夫でしょみたいな感じです」と笑い飛ばした。

前回の試合は5ラウンド制で3ラウンドまで堀口がリードしていたが、「会場からブーイングが起きてたから、盛り上げようと思ってスタンドに戻した」と振り返り、4ラウンドでスタンドの展開になったところでペティスのバックハンドブローを被弾し、KO負けした。試合を盛り上げたいという堀口のプロとしての姿勢が結果的に負けにつながったが、今回も前戦同様に動きの少ない展開になった場合も「また立っちゃうかもしれないですね」とまさかの発言。ただ「同じ様になっても打撃をもらわない自信がある。まぁしっかり自分が攻めて決めにいきます」と、同じ轍(てつ)を踏まずにフィニッシュすると宣言した。昨年大みそかの『RIZIN.45』の試合後に公開プロポーズし、RIZINガールだった川村那月と結婚をサプライズで発表してファンを驚かせた。結婚してプラスになったことを聞かれると「料理を作ってくれて健康面でサポートしてくれて、気持ちの面でもサポートしてもらっている。もっと負けられない気持ちが強くなりました」と明かした。この日の公開練習では、セミで対戦するクレベル・コイケとフアン・アーチュレッタのほか、上田幹雄(vs. シェミスラブ・コバルチェク)、“ブラックパンサー”ベイノア(vs.ジョニー・ケース)、徳留一樹 (vs. 宇佐美正パトリック)が参加した●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク)・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック