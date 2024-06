メンフィスがアトレティコ退団へ…自身のSNSに惜別メッセージ「この素晴らしい思い出を大切にしまっておくよ」

アトレティコ・マドリードのFWメンフィス・デパイが自身の公式Xを更新し、同クラブを退団する旨を綴っている。1994年2月13日生まれのメンフィスは現在30歳。オランダの名門PSVでプロキャリアを始めた同選手は、在籍約4年でクラブ公式戦通算124試合に出場し50得点29アシストを記録するとともに、2014−15シーズンのエールディヴィジ得点王と、英雄の名を冠したヨハン・クライフ賞を受賞した。その後はマンチェスター・ユナイテッドとバルセロナ、キャリア最長在籍クラブとなっているリヨンでもプレー。昨冬からはアトレティコ・マドリードに活躍の場を移すと、今シーズンは度重なる怪我に悩まされつつも、公式戦31試合に出場し9得点をマークしていた。

Not easy to say how I feel about writing this message because I feel that things could’ve been very different.

Maybe it’s better to keep that conversation for another time…

To @Atleti , my teammates, the staff and specially the fans, I wanna thank you for the energy and support… pic.twitter.com/kNHtJxHSCq