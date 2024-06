東京・赤坂の「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッターカフェ)」に、7月31日のハリー・ポッターのお誕生日をお祝いするバースデーメニュー&グッズが登場。6月13日(木)から夏限定で楽しめますよ。知ってた?7月31日はハリー・ポッターの誕生日2022年6月、赤坂Bizタワー1階にオープンした「Harry Potter Cafe」。世界中で愛される映画『 ハリー・ポッター 』シリーズからインスパイアされた店内で物語をイメージしたメニュー楽しめる、ハリポタファンにはたまらないカフェです。

ハリー・ポッターのお誕生日をお祝いするバースデーメニューは、スペシャルなラインナップですよ。「HAPPEE BIRTHDAE」メニューはマスト「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」(税込1650円)は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』でハグリッドがハリーへプレゼントした“HAPPEE BIRTHDAE”ケーキをイメージ。ゼリービーンズやマシュマロのデコレーションが、にぎやかな雰囲気を演出します。「HAPPEE BIRTHDAE パフェ」(税込1210円)は、いちごソースやカスタードクリームをミルフィーユ状にして、さくらんぼアイスをプラス。ゼリービーンズやアラザンのデコレーションがハリーの誕生日をお祝いします。「“選ばれし者”レモネード」(税込1210円)は、ベリーのジュレを入れた2層のレモネードにヨーグルト風味のホイップ、ハリーの額にある稲妻型の傷のモチーフをトッピング。バースデーメニューは6月13日(木)から8月21日(水)までの期間限定なので、食べ逃しのないようチェックしてくださいね。バースデーモチーフのグッズも同時発売キュートなバースデーケーキモチーフのカフェオリジナルグッズも同時発売。「スプーン(Harry Birthday)」(税込880円)「エコバッグ(Harry Birthday)」(税込2530円)いずれもなくなり次第終了となるので、ゲットしたい人はお早めに。カフェに予約を入れてバースデー特典をゲットまた6月13日(木)から8月21日(水)までの期間限定で、予約を入れてカフェを利用した方には『カフェオリジナルステッカー(全1種)』がプレゼント。さらに予約を入れて、対象のドリンクをオーダーすると『オリジナルコースター(全1種)』がプレゼントされますよ。※いずれもなくなり次第終了ファンにはたまらないバースデーメニュー&グッズ。登場人物になりきってハリーの誕生日をお祝いしてみてはいかがでしょう。※画像はイメージです。■Harry Potter Cafe住所:東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー1階営業時間:10:00〜22:00(L.O.21:30)カフェ公式サイト https://hpcafe.jp/WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)参照元:株式会社エルティーアール プレスリリース