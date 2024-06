7月31日はハリー・ポッターのお誕生日! 「Harry Potter Cafe」では「ハリー・ポッター」からインスパイアされたバースデーメニューが提供され、オリジナルグッズの販売が2024 年6月13日(木)から8月21日(水)までの期間限定で行われる。メモリアルなメニューやグッズを紹介する。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングによる小説作品。舞台は現代、魔法が存在するが一般人には伏せられている世界で、ホグワーツ魔法魔術学校に通う少年ハリー・ポッターの活躍を描く。外伝である『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含め「魔法ワールド(WIZARDING WORLD)」シリーズと総称される。2001年から実写映画化され、世界的な人気を得た。

ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」は、世界中で愛される映画「ハリー・ポッター」シリーズからインスパイアされ、「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集う場所となっている。2024年6月13日(木)より、期間限定で提供されるハリー・ポッターのバースデーメニューは、ハグリッドがハリーへプレゼントしたHAPPEE BIRTHDAEケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」、カラフルな「HAPPEE BIRTHDAE パフェ」、ハリーの額にある稲妻型の傷のモチーフをのせた「 ”選ばれし者” レモネード」の3品。どのメニューもお誕生日特別バージョンのスペシャル仕様となっている。また、バースデーケーキモチーフのスプーンやエコバッグなどのおしゃれでかわいいカフェオリジナルグッズも登場する。そして事前予約でカフェを利用すると「カフェオリジナルステッカー(全1種)」がもらえるほか期間中、対象のドリンクを注文すると、「カフェオリジナルコースター(全1種)」がもらえるなど特典も展開される。両方ともなくなり次第終了となるのでご注意を。今年の夏は、「Harry Potter Cafe」で、ハリー・ポッターのバースデーメニューを味わいながら、オリジナルグッズに囲まれて、家族や友達みんなで楽しく盛り上がってみては。※画像は全てイメージです。WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)