ホンダのロゴ

写真拡大

　ホンダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、22車種について「不適切な事案」があった、と明らかにした。

　対象の車種と型式は次の通り（ホンダの公表資料から）。

●騒音試験における不適切事案

　【INSPIRE（インスパイア）　生産期間2007年12月〜10年7月】

DBA-CP3

　【FIT（フィット）　同09年11月〜19年9月】

　DBA-GE6、DBA-GE8、DBA-GK3、DBA-GK4、DBA-GK5、DBA-GK6、DAA-GP1、DAA-GP4、DAA-GP5、DAA-GP6

　【CR-Z　同10年2月〜13年9月】

　DAA-ZF1、DAA-ZF2

　【ACTY（アクティ）　同09年12月〜13年9月】

　EBD-HH5、EBD-HH6、EBD-HA8、EBD-HA9

　【VAMOS（バモス）、VAMOS　Hobio（バモスホビオ）　同10年8月〜13年9月】

　ABA-HM1、ABA-HM2、ABA-HM3、ABA-HM4、EBD-HH5、EBD-HJ1、EBD-HJ2

　【STEP　WGN（ステップワゴン）、STEP　WGN　SPADA（ステップワゴンスパーダ）　同10年10月〜17年8月】

　DBA-RK2、DBA-RK4、DBA-RK6、DBA-RP2、DBA-RP4

　【LEGEND（レジェンド）　同10年10月〜12年6月】

　DBA-KB2

　【ACCORD（アコード）、ACCORD　TOURER（アコードツアラー）、ACCORD　HYBRID（アコードハイブリッド）　同11年2月〜16年3月】

　DBA-CU1、DBA-CW1、DAA-CR6

　【FIT　SHUTTLE（フィットシャトル）　同11年2月〜13年7月】

　DBA-GG7、DBA-GG8、DAA-GP2

　【INSIGHT　EXCLUSIVE（インサイトエクスクルーシブ）　同11年11月〜13年4月】

　DAA-ZE3

　【CR-V　同11年11月〜13年9月】

　DBA-RM1、DBA-RM4

　【FREED（フリード）、FREED+（フリード+）、FREED　SPIKE（フリードスパイク）　同11年10月〜19年9月】

DBA-GB5、DBA-GB6、DAA-GP3、DAA-GB7

　【N-BOX、N-BOX　CUSTOM　同11年12月〜13年1月】

　DBA-JF1、DBA-JF2

　【N-ONE　同12年10月〜14年5月】

　DBA-JG1、DBA-JG2

　【ODYSSEY（オデッセイ）　同13年10月〜17年9月）】

　DBA-RC1、DBA-RC2

　【N-WGN、N-WGN　CUSTOM　同13年11月〜19年5月】

　DBA-JH1、DBA-JH2

　【VEZEL（ヴェゼル）　同18年1月〜20年7月】

　DBA-RU2、DAA-RU3、DAA-RU4

　【GRACE（グレイス）　同14年10月〜20年7月）】

　DBA-GM6、DAA-GM4、DAA-GM5

　【S660　同15年3月〜19年12月】

　DBA-JW5

　【SHUTTLE（シャトル）　同15年4月〜2019年3月】

　DBA-GK9、DAA-GP7、DAA-GP8

　【NSX　同16年8月〜19年12月】

　CAA-NC1

　【JADE（ジェイド）同18年4月〜20年7月】

　DBA-FR5

●原動機車載出力試験（ガソリン機関）、電動機最高出力及び定格出力試験における不適切事案

　【FIT（フィット）　同13年7月〜19年9月】

　DAA-GP5、DAA-GP6

　【SHUTTLE（シャトル）　同15年4月〜22年8月】

　DAA-GP7、DAA-GP8、6AA-GP7、6AA-GP8

　【FREED（フリード）、FREED+（フリード+）　同16年6月〜22年5月】

　DAA-GB7、6AA-GB7、DAA-GB8、6AA-GB8

　【VEZEL（ヴェゼル）　同13年9月〜21年2月】

　DAA-RU3、6AA-RU3、DAA-RU4、6AA-RU4

　【JADE（ジェイド）　同14年12月〜20年7月】

　DAA-FR4

　【GRACE（グレイス）　同15年6月〜17年5月】

　DAA-GM4、DAA-GM5、DBA-GM6、DBA-GM9

　【ODYSSEY（オデッセイ）　同2013年10月〜2020年9月】

　DBA-RC1、6BA-RC1

　【NSX　同16年7月〜22年10月】

　CAA-NC1、5CA-NC1

　●原動機車載出力試験（ガソリン機関）における不適切事案

　【FIT（フィット）　同13年7月〜20年9月】

DBA-GK3、DBA-GK4

　【SHUTTLE（シャトル）　同15年4月〜17年8月】

DBA-GK8、DBA-GK9

　【ODYSSEY（オデッセイ）　同13年10月〜20年9月】

　DBA-RC1、DBA-RC2、6BA-RC1、6BA-RC2

　【JADE（ジェイド）　同15年5月〜20年7月】

DBA-FR5