【一覧】ホンダが公表した不適切事案22車種名と型式、生産期間
ホンダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、22車種について「不適切な事案」があった、と明らかにした。
対象の車種と型式は次の通り（ホンダの公表資料から）。
●騒音試験における不適切事案
【INSPIRE（インスパイア） 生産期間2007年12月〜10年7月】
DBA-CP3
【FIT（フィット） 同09年11月〜19年9月】
DBA-GE6、DBA-GE8、DBA-GK3、DBA-GK4、DBA-GK5、DBA-GK6、DAA-GP1、DAA-GP4、DAA-GP5、DAA-GP6
【CR-Z 同10年2月〜13年9月】
DAA-ZF1、DAA-ZF2
【ACTY（アクティ） 同09年12月〜13年9月】
EBD-HH5、EBD-HH6、EBD-HA8、EBD-HA9
【VAMOS（バモス）、VAMOS Hobio（バモスホビオ） 同10年8月〜13年9月】
ABA-HM1、ABA-HM2、ABA-HM3、ABA-HM4、EBD-HH5、EBD-HJ1、EBD-HJ2
【STEP WGN（ステップワゴン）、STEP WGN SPADA（ステップワゴンスパーダ） 同10年10月〜17年8月】
DBA-RK2、DBA-RK4、DBA-RK6、DBA-RP2、DBA-RP4
【LEGEND（レジェンド） 同10年10月〜12年6月】
DBA-KB2
【ACCORD（アコード）、ACCORD TOURER（アコードツアラー）、ACCORD HYBRID（アコードハイブリッド） 同11年2月〜16年3月】
DBA-CU1、DBA-CW1、DAA-CR6
【FIT SHUTTLE（フィットシャトル） 同11年2月〜13年7月】
DBA-GG7、DBA-GG8、DAA-GP2
【INSIGHT EXCLUSIVE（インサイトエクスクルーシブ） 同11年11月〜13年4月】
DAA-ZE3
【CR-V 同11年11月〜13年9月】
DBA-RM1、DBA-RM4
【FREED（フリード）、FREED+（フリード+）、FREED SPIKE（フリードスパイク） 同11年10月〜19年9月】
DBA-GB5、DBA-GB6、DAA-GP3、DAA-GB7
【N-BOX、N-BOX CUSTOM 同11年12月〜13年1月】
DBA-JF1、DBA-JF2
【N-ONE 同12年10月〜14年5月】
DBA-JG1、DBA-JG2
【ODYSSEY（オデッセイ） 同13年10月〜17年9月）】
DBA-RC1、DBA-RC2
【N-WGN、N-WGN CUSTOM 同13年11月〜19年5月】
DBA-JH1、DBA-JH2
【VEZEL（ヴェゼル） 同18年1月〜20年7月】
DBA-RU2、DAA-RU3、DAA-RU4
【GRACE（グレイス） 同14年10月〜20年7月）】
DBA-GM6、DAA-GM4、DAA-GM5
【S660 同15年3月〜19年12月】
DBA-JW5
【SHUTTLE（シャトル） 同15年4月〜2019年3月】
DBA-GK9、DAA-GP7、DAA-GP8
【NSX 同16年8月〜19年12月】
CAA-NC1
【JADE（ジェイド）同18年4月〜20年7月】
DBA-FR5
●原動機車載出力試験（ガソリン機関）、電動機最高出力及び定格出力試験における不適切事案
【FIT（フィット） 同13年7月〜19年9月】
DAA-GP5、DAA-GP6
【SHUTTLE（シャトル） 同15年4月〜22年8月】
DAA-GP7、DAA-GP8、6AA-GP7、6AA-GP8
【FREED（フリード）、FREED+（フリード+） 同16年6月〜22年5月】
DAA-GB7、6AA-GB7、DAA-GB8、6AA-GB8
【VEZEL（ヴェゼル） 同13年9月〜21年2月】
DAA-RU3、6AA-RU3、DAA-RU4、6AA-RU4
【JADE（ジェイド） 同14年12月〜20年7月】
DAA-FR4
【GRACE（グレイス） 同15年6月〜17年5月】
DAA-GM4、DAA-GM5、DBA-GM6、DBA-GM9
【ODYSSEY（オデッセイ） 同2013年10月〜2020年9月】
DBA-RC1、6BA-RC1
【NSX 同16年7月〜22年10月】
CAA-NC1、5CA-NC1
●原動機車載出力試験（ガソリン機関）における不適切事案
【FIT（フィット） 同13年7月〜20年9月】
DBA-GK3、DBA-GK4
【SHUTTLE（シャトル） 同15年4月〜17年8月】
DBA-GK8、DBA-GK9
【ODYSSEY（オデッセイ） 同13年10月〜20年9月】
DBA-RC1、DBA-RC2、6BA-RC1、6BA-RC2
【JADE（ジェイド） 同15年5月〜20年7月】
DBA-FR5