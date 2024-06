『スター・トレック：ディスカバリー』キャスト、作品への想いを明かす「なんとかどこかで続けたい」

シーズン5をもって終了する米Paramount+のSFドラマ『スター・トレック:ディスカバリー』。本作にジェット・リノ役で出演していたティグ・ノタロが作品への想いを明かしたとIndieWireが伝えている。



シリーズ史上初めて黒人女性のマイケル・バーナムというキャラクターを主人公に迎え、人気を博した『スター・トレック:ディスカバリー』。本作で無表情でありながら冗談好きで突如ニックネームをつけたりするキャラクターのジェットを演じあげたティグはIndieWireの最新インタビューに応じた。

The odds are better with Jett Reno on your crew. Stream the new episode of #StarTrekDiscovery on @ParamountPlus today! pic.twitter.com/yMMc9HgIx8

- Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) May 9, 2024