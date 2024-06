King & Princeの永瀬廉がレギュラー出演する文化放送『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』(毎週水曜 深0:05頃)5日放送は、右耳の負傷により一時活動を休止している永瀬のピンチヒッターとして高橋海人(※高=はしごだか)が出演することが決定した。『レコメン!』公式Xでは「廉くんのピンチヒッターで高橋海人くんが登場します!初の廉くん不在の庭ラジ、海人くんがどんなお話をしてくれるのか、皆さんお楽しみに!」とアナウンス。

さらに、本来、10日から13日にかけ「庭ラジ出張版スペシャル」の放送を予定していたが「この度実施を見送ることとなりました。この週は、6/12(水)23時05分頃〜レギュラー放送のみのオンエアとなります」と告知している。永瀬は5月29日に行われた公演『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の準備の際に右耳を負傷。手術を受け、医師からの指示により二週間ほどの療養期間が必要と診断されたことが発表されている。