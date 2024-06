【第8話】6月3日 公開

講談社は6月3日、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて「大人になれない僕らは」第8話「家庭訪問」を公開した。ヤンマガWebでの価格は70コイン。

「大人になれない僕らは」は、藤田丞氏による「永遠の青春」に囚われた高校生2人のタイムループ・ラブストーリー作品。現在ヤンマガWebでは最新の8話に加え、第1話より第3話と第7話1、2が無料公開されている。

□ヤンマガWeb「大人になれない僕らは」のページ

