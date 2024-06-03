『明鏡止水』



2023年7月3日発売［CD］01.「アイスコーヒー」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛02.「孤独なラプソディー」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：村松崇継03.「Boo」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ04.「Go easy!」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ05.「丸」 作詞・作曲：橋⼝洋平 編曲：渡辺 剛06.「⾹雪蘭〜好きより愛してる〜」 作詞：愛絵理 作曲：⼤橋卓弥 編曲：常⽥真太郎07.「勇者の旗」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：村松崇継08.「Sea glass」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ09.「I am ready」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛10.「霙」 作詞・作曲：橋⼝洋平 編曲：村中慧慈11.「第 3 惑星」 作詞：愛絵理 作曲：⼤橋卓弥 編曲：澤近泰輔◼︎完全受注生産限定盤受注締切：2024年6月9(日)23：59まで※ポニーキャニオンショッピングクラブ限定特設サイト：https://shizuka-kudo.net/meikyoshisui/【Blu-ray版】価格：13,400 円（税込）CD：全11 曲⼊り＜品番SCCA.00160＞特典：（1）Blu-ray 「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」＠東京芸術劇場＜5月12日開催＞（2）アクリルスタンド＜TypeB＞（3）スペシャルフォトブック＜32P＞（4）豪華特殊パッケージ【DVD版】価格：12,500 円（税込）CD：全 11 曲⼊り＜品番SCCA.00161＞特典：（1）DVD 「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」＠東京芸術劇場＜5月12日開催＞（2）アクリルスタンド＜TypeB＞（3）スペシャルフォトブック＜32P＞（4）豪華特殊パッケージ［Blu-ray＆DVD］「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」01. 歌劇 「エフゲニー・オネーギン」 よりポロネーズ02. Overture03. ⻩砂に吹かれて04. 激情05. ⾹雪蘭〜好きより愛してる〜06. 慟哭07. Ice Rain08. 組曲 「仮⾯舞踏会」 よりワルツ09. きらら (Instrumental)10. Blue Rose11. 嵐の素顔12. めちゃくちゃに泣いてしまいたい13. 恋⼀夜14. 勇者の旗◼︎通常盤価格：3,500 円（税込） CD全 11 曲⼊り（品番PCCA.06296）（1）アクリルスタンド（TypeA）CDの予約・購入→https://pony-canyon.lnk.to/meikyousisui“工藤静香 New ALBUM「明鏡止水」発売記念”『Shizuka Kudo Live Tour 2024リハーサル見学招待』キャンペーン開催CD発売を記念して「Shizuka Kudo Live Tour 2024リハーサル見学招待」キャンペーンを開催します。ポニーキャニオンショッピングクラブ特設サイトより対象商品をお求めの上ご応募ください。→https://shizuka-kudo.net/meikyoshisui/【対象商品】7月3日発売 工藤静香アルバム「明鏡止水」＊通常盤：PCCA-06296 3,500円（税込）【応募期間と当選発表】会場により応募締切日が異なります。ご注意ください。7月6日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス応募締切：6月23日(日）23：59 当選発表：6月27日(木)7月13日（土）愛知・刈谷総合文化センター アイリス応募締切：6月30日(日）23：59 当選発表：7月5日(金)7月20日（土）静岡・磐田市民文化会館「かたりあ」応募締切：7月7日(日）23：59 当選発表：7月12日(金)7月27日（土）福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール応募締切：7月14日(日）23：59 当選発表：7月19日(金)8月3日（土）大阪・南海浪切ホール応募締切：7月21日(日）23：59 当選発表：7月25日(木)8月11日（日・祝）京都・文化パルク城陽 プラムホール応募締切：7月28日(日）23：59 当選発表：8月2日(金)8月17日（土）高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール応募締切：8月4日(日）23：59 当選発表：8月9日(金)8月24日（土）岩手・盛岡市民文化ホール応募締切：8月9日(金) 23：59 当選発表：8月12日(月)9月7日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール応募締切：8月25日(日) 23：59 当選発表：8月30日(金)9月15日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA応募締切：9月1日(日) 23：59 当選発表：9月6日(金)