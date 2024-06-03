東京・品川区に大雨警報 低い土地の浸水など警戒を
3日午後5時35分気象庁は気象警報・注意報を発表しました。新たな発表は次の通りです。
品川区 大雨警報
港区 大雨注意報
大田区 大雨注意報
気象庁によりますと、東京地方では、3日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
午後5時35分現在、東京都に発表されている全ての気象警報・注意報は次の通りです。品川区 大雨警報、雷注意報
港区 大雨雷注意報
大田区 大雨雷注意報
千代田区 雷注意報
中央区 雷注意報
新宿区 雷注意報
文京区 雷注意報
目黒区 雷注意報
世田谷区 雷注意報
渋谷区 雷注意報
中野区 雷注意報
杉並区 雷注意報
豊島区 雷注意報
北区 雷注意報
板橋区 雷注意報
練馬区 雷注意報
三鷹市 雷注意報
府中市 雷注意報
昭島市 雷注意報
調布市 雷注意報
小金井市 雷注意報
国分寺市 雷注意報
国立市 雷注意報
狛江市 雷注意報
立川市 大雨雷注意報
武蔵野市 大雨雷注意報
小平市 大雨雷注意報
東村山市 大雨雷注意報
東大和市 大雨雷注意報
清瀬市 大雨雷注意報
東久留米市 大雨雷注意報
武蔵村山市 大雨雷注意報
西東京市 大雨雷注意報
東京都23区東部全域 雷注意報
東京都多摩西部全域 雷注意報
東京都多摩南部全域 雷注意報
伊豆諸島北部全域 雷注意報
伊豆諸島南部全域 雷注意報