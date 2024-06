佐野元春 & ザ・コヨーテバンドが、シングル「Youngbloods (New Recording 2024)」を6月5日に配信リリースする。その名の通り、佐野元春の1980年代のアンセムでもある「ヤングブラッズ」 (1985) の2024年版新録バージョンで、佐野元春 & ザ・コヨーテバンドにとって、「さよならメランコリア(2023年1月)」以来、1年半ぶりのシングル・リリースとなる。





2022年には、キャリア40年にして傑作アルバム『今、何処 - Where Are You Now』を産んだ佐野元春 & ザ・コヨーテバンドだったが、前回のツアーが終わり次第そのまま彼らはスタジオ・セッションを開始していた。テーマは「佐野元春クラシックスの再定義」だったという。編曲とリリック、演奏、歌唱を見直し、より「今」に響く楽曲としてリ・レコーディングしようという取り組みだ。すでに数曲レコーディングが終わっている状況にあり、今回配信リリースされる「Youngbloods(New Recording 2024)」は、その一連の取り組みから先行して発表される1曲だ。ミュージック・ビデオも制作されており、今、話題の実力派ダンスチーム「CyberAgent Legit」とのコラボレーションが実現しており、フルレングスMVは6月中旬に公開される予定となっている。◆ ◆ ◆僕は見るパンデミック以降、あらゆる分野で再定義が図られている音楽もそうそれを自分の曲で試してみるNew recordings for future generations.新世代のための新しいレコーディングそれが今回の新しい作品のテーマだ2024年6月佐野元春◆ ◆ ◆佐野元春 & ザ・コヨーテバンド「Youngbloods (New Recording 2024)」2024 年6月5日(水)リリースDrums: 小松シゲル、Bass: 高桑 圭、Guitar: 深沼元昭、藤田 顕、Keyboards: 渡辺シュンスケ