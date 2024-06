5月31日、加藤和樹が<Kazuki Kato Special Live “GIG” 2024 〜Count Down KK 2〜>を開催した。同ライブは、加藤和樹の楽曲160曲の中から、ファンの投票によるランキング形式で構成された、特別なライブ。本稿では、8年ぶりに開催された同ライブをレポートする。開演前、本人の登場に先駆けて、50位から21位までの楽曲がラジオ形式で流れていた会場。その1曲1曲に反応し、時折、悲鳴に近い歓声を挙げるファンの姿はすでにこの企画<Count Down KK 2>を楽しんでいるようで微笑ましい。

ライブ情報



<Kazuki Kato Concert Tour 2024 〜Respection〜>2024年6月20日(木)福岡 あいれふホール6月22日(土)岡山 山陽新聞社さん太ホール6月23日(日)大阪 ドーンセンター6月27日(木)渋谷 さくらホール<加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2->2024年8月26日(月)・27日(火)コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)8月31日(土)福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)9月1日(日)バンドー神戸青少年科学館ドームシアター(プラネタリウム)<加藤和樹 40th Birthday LIVE in Billboard Live>【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)2024/10/6(日)1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00【ビルボードライブ横浜】(1日2回公演)2024/10/7(月)・10/8(火)1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30