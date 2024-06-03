DEZERT、池袋BlackHole15周年記念日にワンマン開催決定
DEZERTが8月21日、東京・池袋BlackHoleの15周年記念ワンマンライヴ＜BlackHole 15th Anniversary PREMIUM GIG＞を開催することが決定した。
◆DEZERT 画像
池袋BlackHoleのオープンは15年前の2009年8月21日。そのこけら落とし公演は、店長と交流の深かったPay money To my Painによる＜OPENING PREMIUM GIG＞だったという。DEZERTのSORA (Dr)はPay money To my PainやThe BONEZの筋金入りの大ファンで、現在ではZAX(Dr / The BONEZ, Pay money To my Pain)とも交流がある。
チケットのオフィシャルファンクラブ「ひまわり会」先行受付(抽選)は6月9日(日)21:00まで。
■＜BlackHole 15th Anniversary PREMIUM GIG＞
8月21日(水) 東京・池袋 BlackHole
open18:30 / start19:00
▼チケット
￥6,600 (税込)
※オールスタンディング
※営利目的の転売禁止
※未就学児童入場不可
※入場時ドリンク代別途必要
【ひまわり会 チケット先行受付(抽選)】
受付期間：6月3日(月)18:00〜6月9日(日)21:00
https://www.dezert.jp/feature/bh15th
※お1人様1枚までお申し込みが可能です。
※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。
※e+抽選受付
※スマチケのみ
■＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【PHASE_2】-匿名の神様編-＞
4月14日(日) 沖縄・沖縄 Output ※FC旅行参加者限定LIVE
4月20日(土) 金沢・金沢 AZ
4月21日(日) 岐阜・岐阜 CLUB ROOTS
4月28日(日) 東京・目黒 鹿鳴館
4月29日(月・祝) 東京・目黒 鹿鳴館
5月11日(土) 新潟・新潟 NEXS
5月12日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX
5月18日(土) 鹿児島・鹿児島 SR Hall
5月19日(日) 熊本・熊本 B.9 V2
5月22日(水) 岡山・岡山 PEPPERLAND
5月23日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎
5月25日(土) 香川・高松 DiME
5月26日(日) 愛媛・松山 サロンキティ
6月01日(土) 静岡・静岡 Sunash
6月02日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!
6月08日(土) 京都・京都 MUSE
6月09日(日) 奈良・奈良 NEVERLAND
6月15日(土) 青森・青森 Quarter
6月16日(日) 岩手・盛岡 the five morioka
▼チケット
6,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
・e＋：https://eplus.jp/dezerttour2024_2/
・ローチケ：https://l-tike.com/dezerttour2024_2/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/dezerttour2024-2/
■＜DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編-＞
open16:30 / start17:30
▼チケット
全席指定：￥6,600(税込)
※営利目的の転売禁止
※未就学児童入場不可
一般発売日：2024年5月18日(土)
■日本武道館ワンマン開催決定
※詳細後日発表
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