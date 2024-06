DEZERTが8月21日、東京・池袋BlackHoleの15周年記念ワンマンライヴ<BlackHole 15th Anniversary PREMIUM GIG>を開催することが決定した。池袋BlackHoleのオープンは15年前の2009年8月21日。そのこけら落とし公演は、店長と交流の深かったPay money To my Painによる<OPENING PREMIUM GIG>だったという。DEZERTのSORA (Dr)はPay money To my PainやThe BONEZの筋金入りの大ファンで、現在ではZAX(Dr / The BONEZ, Pay money To my Pain)とも交流がある。

■<BlackHole 15th Anniversary PREMIUM GIG>



8月21日(水) 東京・池袋 BlackHole

open18:30 / start19:00

▼チケット

¥6,600 (税込)

※オールスタンディング

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可

※入場時ドリンク代別途必要

【ひまわり会 チケット先行受付(抽選)】

受付期間:6月3日(月)18:00〜6月9日(日)21:00

https://www.dezert.jp/feature/bh15th

※お1人様1枚までお申し込みが可能です。

※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。

※e+抽選受付

※スマチケのみ

8月21日(水) 東京・池袋 BlackHoleopen18:30 / start19:00▼チケット¥6,600 (税込)※オールスタンディング※営利目的の転売禁止※未就学児童入場不可※入場時ドリンク代別途必要【ひまわり会 チケット先行受付(抽選)】受付期間:6月3日(月)18:00〜6月9日(日)21:00https://www.dezert.jp/feature/bh15th※お1人様1枚までお申し込みが可能です。※受付期間中にご入会が完了した会員様もお申し込みが可能です。※e+抽選受付※スマチケのみ

■<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【PHASE_2】-匿名の神様編->

3月29日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

4月14日(日) 沖縄・沖縄 Output ※FC旅行参加者限定LIVE

4月20日(土) 金沢・金沢 AZ

4月21日(日) 岐阜・岐阜 CLUB ROOTS

4月28日(日) 東京・目黒 鹿鳴館

4月29日(月・祝) 東京・目黒 鹿鳴館

5月11日(土) 新潟・新潟 NEXS

5月12日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX

5月18日(土) 鹿児島・鹿児島 SR Hall

5月19日(日) 熊本・熊本 B.9 V2

5月22日(水) 岡山・岡山 PEPPERLAND

5月23日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎

5月25日(土) 香川・高松 DiME

5月26日(日) 愛媛・松山 サロンキティ

6月01日(土) 静岡・静岡 Sunash

6月02日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!

6月08日(土) 京都・京都 MUSE

6月09日(日) 奈良・奈良 NEVERLAND

6月15日(土) 青森・青森 Quarter

6月16日(日) 岩手・盛岡 the five morioka

▼チケット

6,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング

・e+:https://eplus.jp/dezerttour2024_2/

・ローチケ:https://l-tike.com/dezerttour2024_2/

・ぴあ:https://w.pia.jp/t/dezerttour2024-2/



3月29日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO4月14日(日) 沖縄・沖縄 Output ※FC旅行参加者限定LIVE4月20日(土) 金沢・金沢 AZ4月21日(日) 岐阜・岐阜 CLUB ROOTS4月28日(日) 東京・目黒 鹿鳴館4月29日(月・祝) 東京・目黒 鹿鳴館5月11日(土) 新潟・新潟 NEXS5月12日(日) 長野・長野 CLUB JUNK BOX5月18日(土) 鹿児島・鹿児島 SR Hall5月19日(日) 熊本・熊本 B.9 V25月22日(水) 岡山・岡山 PEPPERLAND5月23日(木) 兵庫・神戸 太陽と虎5月25日(土) 香川・高松 DiME5月26日(日) 愛媛・松山 サロンキティ6月01日(土) 静岡・静岡 Sunash6月02日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!6月08日(土) 京都・京都 MUSE6月09日(日) 奈良・奈良 NEVERLAND6月15日(土) 青森・青森 Quarter6月16日(日) 岩手・盛岡 the five morioka▼チケット6,000円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※スタンディング・e+:https://eplus.jp/dezerttour2024_2/・ローチケ:https://l-tike.com/dezerttour2024_2/・ぴあ:https://w.pia.jp/t/dezerttour2024-2/

■<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編->

6月22日(土) 埼玉・三郷市文化会館 大ホール

open16:30 / start17:30

▼チケット

全席指定:¥6,600(税込)

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可

一般発売日:2024年5月18日(土)



6月22日(土) 埼玉・三郷市文化会館 大ホールopen16:30 / start17:30▼チケット全席指定:¥6,600(税込)※営利目的の転売禁止※未就学児童入場不可一般発売日:2024年5月18日(土)

■日本武道館ワンマン開催決定

2024年12月27日(金) 東京・日本武道館

※詳細後日発表



2024年12月27日(金) 東京・日本武道館※詳細後日発表

関連リンク

◆DEZERT オフィシャルサイト

◆DEZERT オフィシャルTwitter

◆DEZERT オフィシャルInstagram

◆DEZERT オフィシャルブログ

◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル

◆千秋 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SORA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Voicy「SORAの元気になるハナシ」

◆DEZERT オフィシャルサイト◆DEZERT オフィシャルTwitter◆DEZERT オフィシャルInstagram◆DEZERT オフィシャルブログ◆DEZERT オフィシャルYouTubeチャンネル◆千秋 オフィシャルYouTubeチャンネル◆SORA オフィシャルYouTubeチャンネル◆Voicy「SORAの元気になるハナシ」

今回のワンマンは、DEZERTの成長を見届けてきた池袋BlackHole店長からの「15年という節目の年。Pay money To my Painから始まった歴史をDEZERTに語り継いで欲しい。だからこそ、この特別な日にワンマンライヴをしてくれないか?」という熱いオファーをDEEZERTが快諾したことによって実現するものとなる。チケットのオフィシャルファンクラブ「ひまわり会」先行受付(抽選)は6月9日(日)21:00まで。